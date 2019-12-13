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До +9 градусів тепла: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні

До +9 градусів тепла: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
В Україні 25-26 січня у більшості областей опадів не буде.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Проте північна, а особливо північно-східна зона впливу, у вигляді атмосферних фронтів увесь час хотітимуть відкусити шматок сонячної погоди", - зазначила синоптик.

Проте на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікується хмарна погода, подекуди з невеликими опадами.

У неділю в Україні переважатиме суха погода, навіть із сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг.

25-го січня на Півночі та Сході ще втримається поривчастий, до сильного, західний вітер. А так, переважно, помірний.

Температура повітря у нічні години від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25-го січня +2+6 градусів, 26-го січня +3...+9 градусів.

У Києві в суботу буде хмарно та ще вітряно, у неділю світитиме сонечко і стихне вітер. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, 25-го січня +2 градуси, 26-го січня +4...+5 градусів.

З понеділка в Україні скрізь потепліє на 2-4 градуси, опади підійдуть 29-го січня.

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Теги: погода, Україна, вихідні дні
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