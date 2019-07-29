На трасі Ковель-Червоноград авто злетіло у кювет: постраждало двоє людей





Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 січня близько 20:50, - інформує

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 44-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.



Під час ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири Mitsubishi - 59-річна мешканка Києва та 29-річний житель Волинської області. Вони госпіталізовані.



Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Ковель-Червоноград-Жовква» в одному з сіл Сокальського району автомобіль з’їхав у кювет.Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 січня близько 20:50, - інформує Нацполіція у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 44-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.Під час ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири Mitsubishi - 59-річна мешканка Києва та 29-річний житель Волинської області. Вони госпіталізовані.Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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