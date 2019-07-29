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На трасі Ковель-Червоноград авто злетіло у кювет: постраждало двоє людей

На трасі Ковель-Червоноград авто злетіло у кювет: постраждало двоє людей
На автодорозі «Ковель-Червоноград-Жовква» в одному з сіл Сокальського району автомобіль з’їхав у кювет.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 січня близько 20:50, - інформує Нацполіція у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 44-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.

Під час ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири Mitsubishi - 59-річна мешканка Києва та 29-річний житель Волинської області. Вони госпіталізовані.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: волинянин, Львівщина, аварія
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