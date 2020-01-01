Висновок канадських експертів щодо «плівок Труби» підтвердив політичний тиск на Порошенка
Сьогодні, 12:48
Державне бюро розслідувань виконувало злочинні вказівки з Офісу президента Володимира Зеленського. Такий висновок зробили іноземні експерти.
Незалежні канадські експерти провели дослідження скандальних «плівок Труби», встановивши автентичність голосу ексдиректора ДБР на записах. Це доводить, що останні 9 місяців бюро штампувало справи в політичних та бізнесових інтересах високопосадовців з Банкової.
19 листопада мережу підірвав анонімний Telegram-канал «Трубу прорвало», на якому вже опублікували 20 аудіозаписів «прослушки» розмов начебто директора ДБР Романа Труби з його робочого кабінету. Записи викрили перевищення повноважень і втручання в роботу слідчих бюро ексочільником відомства. А що більш небезпечно для держави – свідчили про виконання злочинних наказів з Офісу президента.
Журналісти встановили, що внаслідок тиску голови Офісу президента Андрія Богдана на ДБР, олігарх Ігор Коломойський ще влітку взяв під контроль близько 80% поставок нафтопродуктів.
На переконання незалежних юристів, кожен з опублікованих діалогів мав стати предметом кримінального розслідування проти фігурантів «касетного» скандалу.
Цікаво, що й сам Роман Труба оприлюднив факт прослуховування власного кабінету за кілька місяців до публікації записів. Та навіть це не спонукало інші правоохоронні структури призначити бодай фоноскопічну перевірку голосу головного фігуранта, не кажучи про повноцінне розслідування. Зокрема, «на 100% свій прокурор» Руслан Рябошапка не почув у записах підстав для порушення провадження проти Труби.
«Немає оригіналів записів, немає обладнання, яким було здійснено запис. Немає можливості затвердити автентичність записів. Поки що вони є лише у Telegram-каналі», – так Генпрокурор обґрунтував відмову від подальшого розслідування «плівок Труби».
З іншого боку, «касетний скандал» серйозно похитнув довіру до вітчизняних експертів та достовірності їхніх висновків. Бо як виявилось, українські експерти – теж «у схемі».
«Експерт поліграфолог пише все, шо скажеш, коли є воля з Офісу президента», – говорить голос Романа Труби своєму підлеглому – Олегу Корецькому. Керівник ДБР обіцяє вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком до Рувіна – директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Тож пошуком істини зайнялись вітчизняні журналісти, які залучили незалежних експертів з FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC. В своєму дослідженні канадські криміналісти використали біометричну ідентифікацію – секретну технологію, якою користуються тільки британська, американська та канадська розвідки. В Україні провести таку експертизу неможливо.
Проаналізувавши голос Романа Труби з публічних виступів та із записів «прослушки», експерт голосового аналізу Штеван Паушак робить однозначний висновок – записи справжні: «Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу».
Наступний крок в розслідуванні журналістів – перевірка автентичності голосів інших фігурантів скандалу. Зокрема, Андрія Смірнова – колишнього адвоката Єфремова, а нині заступника Андрія Богдана в ОПУ, та керівника одного з департаментів ДБР Олега Корецького.
Та навіть вже одержаних доказів достатньо, щоб стверджувати очевидне – справи проти опонентів Банкової, передусім проти Петра Порошенка – це політичне полювання на відьом. Ще влітку Роман Труба переконував Андрія Богдана, що справи п’ятого президента будуть пріоритетними для ДБР.
«…я сьогодні брифінг дав, у зв’язку з тим, що не прийшов Порох. Ну так, журналістів було достатньо, я думаю плюс-мінус воно медійно розійдеться… Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я всьо зроблю! Дивись, щоб ти зрозумів: у мене, 25 слідчих, бл**ь, я не можу з ними всю країну перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна», – доповідає Роман Труба в одному з опублікованих аудіофайлів.
Показово, що нові атаки ДБР на лідера опозиції активізувались на фоні тотальної некомпентності влади і безпорадності президента Зеленського. Останній місяць влада свідомо замовчує обстріли і втрати українських захисників, особливо на ділянках розведення поблизу Золотого-4, бо це доказ провалу зустрічі з Путіним в Парижі. З початку року президент оскандалився з таємним незадекларованим відпочинком в Омані, осоромився в Давосі та Єрусалимі. Важким ударом по електорату став витік аудіозаписів з наради Кабміну, де прем’єр оголосив, що в Зеленського «пустота в голові», яку має заповнювати його команда. Влада не впоралась з першою ж серйозною безпековою кризою – збиттям літака МАУ над Іраном. Реакція Зеленського на цю катастрофу не відповідала рівню глави держави, який захищає національні інтереси – це побачили і союзники, і вороги України.
Правдоподібною виглядає версія, мовляв ОП знову нацькував ДБР на Петра Порошенка для відволікання уваги від скандалів навколо «найвеличнішого лідера сучасності». Але якщо копнути глибше – виявляється, більшість справ порушені всупереч національним інтересам. Наприклад, справа за підписання Мінських угод може спричинити руйнацію міжнародних санкцій проти Росії; справа про ротацію українських кораблів Керченською протокою є першим кроком до визнання анексованого Криму російським; а справа за контрнаступ спростовує причетність РФ до розв’язання війни на Донбасі.
Показово, що більшість справ проти Порошенка ініційовані колишнім заступником голови адміністрації Януковича Андрієм Портновим, який повернувся в Україну тільки після перемоги Зеленського. Портнов – близький соратник Андрія Богдана, що пояснює його вплив і обізнаність у ході слідства.
За останні півроку ДБР перетворилось на інструмент наступу антимайдану. Навіть після поспішного звільнення Романа Труби з посади, бюро продовжує працювати на руйнацію здобутків Революції Гідності. Особливо цинічним виглядає останнє призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора ДБР. Саме захисник президента-втікача тепер куруватиме розслідування справ Майдану, що вказує на прямий конфлікт інтересів.
«Це шлях до того, що всі справи проти Януковича і справи Майдану можуть бути поховані. Адже судовий процес буде дуже сумнівним, якщо висновки слідства фактично будуть відбуватися за участі людини, яка була по інший бік в ході судового процесу. Зокрема захищала Віктора Януковича», – заявила напередодні народний депутат Вікторія Сюмар.
Доказ автентичності голосу Труби на записах скомпрометувало і все ДБР, і справи, які були порушені під головуванням екс-директора. Єдиний вихід – притягнути до відповідальності усіх фігурантів скандалу та повністю перезавантажити бюро. Очевидно, потрібно створити ефективні законодавчі механізми незалежності ДБР від президента і його офісу. Натомість, монобільшість у грудні навпаки посилила президентський вплив на бюро, дозволивши главі держави призначати виконувача обов’язків директора своїм рішенням, а не рішенням парламенту.
Абсолютне нехтування законами в новоствореному ДБР та відсутність реакції з боку інших правоохоронних органів доводять тотальний контроль з боку Офісу Зеленського над всією правоохоронною і судовою системами. Але цього для нинішньої влади замало – вони вже розробили диктаторські законопроекти для обмеження свободи слова. Їхнє ухвалення остаточно покладе кінець подібним журналістським розслідуванням та створить авторитарний режим, якому навіть Путін позаздрить.
Богдан ЛУК’ЯНЧУК
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Незалежні канадські експерти провели дослідження скандальних «плівок Труби», встановивши автентичність голосу ексдиректора ДБР на записах. Це доводить, що останні 9 місяців бюро штампувало справи в політичних та бізнесових інтересах високопосадовців з Банкової.
19 листопада мережу підірвав анонімний Telegram-канал «Трубу прорвало», на якому вже опублікували 20 аудіозаписів «прослушки» розмов начебто директора ДБР Романа Труби з його робочого кабінету. Записи викрили перевищення повноважень і втручання в роботу слідчих бюро ексочільником відомства. А що більш небезпечно для держави – свідчили про виконання злочинних наказів з Офісу президента.
Журналісти встановили, що внаслідок тиску голови Офісу президента Андрія Богдана на ДБР, олігарх Ігор Коломойський ще влітку взяв під контроль близько 80% поставок нафтопродуктів.
На переконання незалежних юристів, кожен з опублікованих діалогів мав стати предметом кримінального розслідування проти фігурантів «касетного» скандалу.
Цікаво, що й сам Роман Труба оприлюднив факт прослуховування власного кабінету за кілька місяців до публікації записів. Та навіть це не спонукало інші правоохоронні структури призначити бодай фоноскопічну перевірку голосу головного фігуранта, не кажучи про повноцінне розслідування. Зокрема, «на 100% свій прокурор» Руслан Рябошапка не почув у записах підстав для порушення провадження проти Труби.
«Немає оригіналів записів, немає обладнання, яким було здійснено запис. Немає можливості затвердити автентичність записів. Поки що вони є лише у Telegram-каналі», – так Генпрокурор обґрунтував відмову від подальшого розслідування «плівок Труби».
З іншого боку, «касетний скандал» серйозно похитнув довіру до вітчизняних експертів та достовірності їхніх висновків. Бо як виявилось, українські експерти – теж «у схемі».
«Експерт поліграфолог пише все, шо скажеш, коли є воля з Офісу президента», – говорить голос Романа Труби своєму підлеглому – Олегу Корецькому. Керівник ДБР обіцяє вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком до Рувіна – директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Тож пошуком істини зайнялись вітчизняні журналісти, які залучили незалежних експертів з FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC. В своєму дослідженні канадські криміналісти використали біометричну ідентифікацію – секретну технологію, якою користуються тільки британська, американська та канадська розвідки. В Україні провести таку експертизу неможливо.
Проаналізувавши голос Романа Труби з публічних виступів та із записів «прослушки», експерт голосового аналізу Штеван Паушак робить однозначний висновок – записи справжні: «Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу».
Наступний крок в розслідуванні журналістів – перевірка автентичності голосів інших фігурантів скандалу. Зокрема, Андрія Смірнова – колишнього адвоката Єфремова, а нині заступника Андрія Богдана в ОПУ, та керівника одного з департаментів ДБР Олега Корецького.
Та навіть вже одержаних доказів достатньо, щоб стверджувати очевидне – справи проти опонентів Банкової, передусім проти Петра Порошенка – це політичне полювання на відьом. Ще влітку Роман Труба переконував Андрія Богдана, що справи п’ятого президента будуть пріоритетними для ДБР.
«…я сьогодні брифінг дав, у зв’язку з тим, що не прийшов Порох. Ну так, журналістів було достатньо, я думаю плюс-мінус воно медійно розійдеться… Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я всьо зроблю! Дивись, щоб ти зрозумів: у мене, 25 слідчих, бл**ь, я не можу з ними всю країну перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна», – доповідає Роман Труба в одному з опублікованих аудіофайлів.
Показово, що нові атаки ДБР на лідера опозиції активізувались на фоні тотальної некомпентності влади і безпорадності президента Зеленського. Останній місяць влада свідомо замовчує обстріли і втрати українських захисників, особливо на ділянках розведення поблизу Золотого-4, бо це доказ провалу зустрічі з Путіним в Парижі. З початку року президент оскандалився з таємним незадекларованим відпочинком в Омані, осоромився в Давосі та Єрусалимі. Важким ударом по електорату став витік аудіозаписів з наради Кабміну, де прем’єр оголосив, що в Зеленського «пустота в голові», яку має заповнювати його команда. Влада не впоралась з першою ж серйозною безпековою кризою – збиттям літака МАУ над Іраном. Реакція Зеленського на цю катастрофу не відповідала рівню глави держави, який захищає національні інтереси – це побачили і союзники, і вороги України.
Правдоподібною виглядає версія, мовляв ОП знову нацькував ДБР на Петра Порошенка для відволікання уваги від скандалів навколо «найвеличнішого лідера сучасності». Але якщо копнути глибше – виявляється, більшість справ порушені всупереч національним інтересам. Наприклад, справа за підписання Мінських угод може спричинити руйнацію міжнародних санкцій проти Росії; справа про ротацію українських кораблів Керченською протокою є першим кроком до визнання анексованого Криму російським; а справа за контрнаступ спростовує причетність РФ до розв’язання війни на Донбасі.
Показово, що більшість справ проти Порошенка ініційовані колишнім заступником голови адміністрації Януковича Андрієм Портновим, який повернувся в Україну тільки після перемоги Зеленського. Портнов – близький соратник Андрія Богдана, що пояснює його вплив і обізнаність у ході слідства.
За останні півроку ДБР перетворилось на інструмент наступу антимайдану. Навіть після поспішного звільнення Романа Труби з посади, бюро продовжує працювати на руйнацію здобутків Революції Гідності. Особливо цинічним виглядає останнє призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора ДБР. Саме захисник президента-втікача тепер куруватиме розслідування справ Майдану, що вказує на прямий конфлікт інтересів.
«Це шлях до того, що всі справи проти Януковича і справи Майдану можуть бути поховані. Адже судовий процес буде дуже сумнівним, якщо висновки слідства фактично будуть відбуватися за участі людини, яка була по інший бік в ході судового процесу. Зокрема захищала Віктора Януковича», – заявила напередодні народний депутат Вікторія Сюмар.
Доказ автентичності голосу Труби на записах скомпрометувало і все ДБР, і справи, які були порушені під головуванням екс-директора. Єдиний вихід – притягнути до відповідальності усіх фігурантів скандалу та повністю перезавантажити бюро. Очевидно, потрібно створити ефективні законодавчі механізми незалежності ДБР від президента і його офісу. Натомість, монобільшість у грудні навпаки посилила президентський вплив на бюро, дозволивши главі держави призначати виконувача обов’язків директора своїм рішенням, а не рішенням парламенту.
Абсолютне нехтування законами в новоствореному ДБР та відсутність реакції з боку інших правоохоронних органів доводять тотальний контроль з боку Офісу Зеленського над всією правоохоронною і судовою системами. Але цього для нинішньої влади замало – вони вже розробили диктаторські законопроекти для обмеження свободи слова. Їхнє ухвалення остаточно покладе кінець подібним журналістським розслідуванням та створить авторитарний режим, якому навіть Путін позаздрить.
Богдан ЛУК’ЯНЧУК
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