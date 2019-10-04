На Рівненщині у пожежі загинула прикута до ліжка дівчинка

На Рівненщині 23 січня трагічно загинула 16-річна жителька села Кухче.Життя дівчинки, яка мала інвалідність із дитинства, передчасно обірвалося через пожежу, - пише ГУНП у Рівненській області.Повідомлення до поліції про те, що горить житловий будинок, надійшло о 19:45. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у сім’ї виховуються іще двоє неповнолітніх дітей, які пішли у гості до старшого брата, що живе окремо. Мама того фатального вечора вийшла у справах, а батько — до сусідів. Дівчинка, яка мала інвалідність із дитинства і фактично була прикута до ліжка, залишилися вдома сама.За попередньою інформацією причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі. Дерев’яний будинок вогонь знищив майже повністю.Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події.