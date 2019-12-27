У Луцьку диригент із США та оркестр «Кантабіле» дадуть концерт класичної музики

Вінстон Вогель та академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії влаштовують концерт для любителів класичної музики.



Дійство відбудеться відбудеться 6 лютого в Палаці культури міста Луцька. Початок о 18.00.



Гратимуть класичну музику Німеччини («Бранденбурзький концерт №3» Йоганна Себастьяна Баха та «Серенада» Макса Бруха), США (теж «Серенада», тільки авторства Віктора Герберта), Данії («Сюїта» Карла Нільсена), та Великої Британії («Сюїта Святого Павла» Густава Теодора Голста).



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.







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