У Луцьку диригент із США та оркестр «Кантабіле» дадуть концерт класичної музики
Сьогодні, 12:10
У Луцьку випускник Тель-Авівської музичної академії по класу фортепіано і диригування, лауреат багатьох престижних міжнародних конкурсів Вінстон Вогель та академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії влаштовують концерт для любителів класичної музики.
Дійство відбудеться відбудеться 6 лютого в Палаці культури міста Луцька. Початок о 18.00.
Гратимуть класичну музику Німеччини («Бранденбурзький концерт №3» Йоганна Себастьяна Баха та «Серенада» Макса Бруха), США (теж «Серенада», тільки авторства Віктора Герберта), Данії («Сюїта» Карла Нільсена), та Великої Британії («Сюїта Святого Павла» Густава Теодора Голста).
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.
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Дійство відбудеться відбудеться 6 лютого в Палаці культури міста Луцька. Початок о 18.00.
Гратимуть класичну музику Німеччини («Бранденбурзький концерт №3» Йоганна Себастьяна Баха та «Серенада» Макса Бруха), США (теж «Серенада», тільки авторства Віктора Герберта), Данії («Сюїта» Карла Нільсена), та Великої Британії («Сюїта Святого Павла» Густава Теодора Голста).
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.
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