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Сільському голові з Волині потрібна термінова операція з пересадки нирки

Сільському голові з Волині потрібна термінова операція з пересадки нирки
Сільський голова села Лісове Маневицького району Віталій Шмигельський потребує допомоги небайдужих. Терміново потрібні кошти на операцію з пересадки нирки.

Про це повідомив Віталій Сергійович, - інформує ІА "Волинські новини".

"Шановні друзі у ФБ і не тількии друзі! У кожного з нас у нашому житті настає момент, який заставляє нас задуматися! Момен може бути різним, це залежить від нашої уваги! На сьогоднішній день ми бачимо багато людей, які потребують нашої допомоги! Людей багато, але є момент.... який змусить зупинитися!!! Я не знаю як...? Я незнаю хто. Але.... Прошу допомоги!" - йдеться у дописі.

Усі небайдужі можуть допомогти, перерахувавши кошти на картка Приватбанку 4149499138 838386

Детальна інформація за телефоном: 096 68 86 431

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Теги: сільський голова, пересадка нирки, кошти
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