Сільському голові з Волині потрібна термінова операція з пересадки нирки
Сьогодні, 18:06
Сільський голова села Лісове Маневицького району Віталій Шмигельський потребує допомоги небайдужих. Терміново потрібні кошти на операцію з пересадки нирки.
Про це повідомив Віталій Сергійович, - інформує ІА "Волинські новини".
"Шановні друзі у ФБ і не тількии друзі! У кожного з нас у нашому житті настає момент, який заставляє нас задуматися! Момен може бути різним, це залежить від нашої уваги! На сьогоднішній день ми бачимо багато людей, які потребують нашої допомоги! Людей багато, але є момент.... який змусить зупинитися!!! Я не знаю як...? Я незнаю хто. Але.... Прошу допомоги!" - йдеться у дописі.
Усі небайдужі можуть допомогти, перерахувавши кошти на картка Приватбанку 4149499138 838386
Детальна інформація за телефоном: 096 68 86 431
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Про це повідомив Віталій Сергійович, - інформує ІА "Волинські новини".
"Шановні друзі у ФБ і не тількии друзі! У кожного з нас у нашому житті настає момент, який заставляє нас задуматися! Момен може бути різним, це залежить від нашої уваги! На сьогоднішній день ми бачимо багато людей, які потребують нашої допомоги! Людей багато, але є момент.... який змусить зупинитися!!! Я не знаю як...? Я незнаю хто. Але.... Прошу допомоги!" - йдеться у дописі.
Усі небайдужі можуть допомогти, перерахувавши кошти на картка Приватбанку 4149499138 838386
Детальна інформація за телефоном: 096 68 86 431
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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