Знайшли зниклого 8-річного хлопчика з Волині
Сьогодні, 12:33
У селищі Благодатному знайшли зниклого хлопчика. Вчора, 23 січня, близько 20:30 жителька селища повідомила правоохоронцям про зникнення неповнолітнього сина.
Відомо, хлопець 2011 року народження о 13:30 пішов гуляти з друзями і не повернувся, - пише "Нововолинськ.com."
Як зазначає тимчасово виконувач обов’язків начальника міського відділення поліції Василь Бучинський, на пошуки зниклого хлопчика залучили більше 30 правоохоронців Нововолинська, фахівці кінологічного відділу з обласного центру та правоохоронці Іваничівського відділення поліції. Окрім правоохоронців, до пошуків долучались і мешканці Благодатного.
Майже дві години тривали пошуки восьмирічного хлопчика. Дитину знайшли в одному з дворів селища. Як повідомляє Василь Бучинський, життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.
Головне фото - ілюстративне.
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Відомо, хлопець 2011 року народження о 13:30 пішов гуляти з друзями і не повернувся, - пише "Нововолинськ.com."
Як зазначає тимчасово виконувач обов’язків начальника міського відділення поліції Василь Бучинський, на пошуки зниклого хлопчика залучили більше 30 правоохоронців Нововолинська, фахівці кінологічного відділу з обласного центру та правоохоронці Іваничівського відділення поліції. Окрім правоохоронців, до пошуків долучались і мешканці Благодатного.
Майже дві години тривали пошуки восьмирічного хлопчика. Дитину знайшли в одному з дворів селища. Як повідомляє Василь Бучинський, життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.
Головне фото - ілюстративне.
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Сьогодні, 12:33
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