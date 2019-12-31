Знайшли зниклого 8-річного хлопчика з Волині





Відомо, хлопець 2011 року народження о 13:30 пішов гуляти з друзями і не повернувся, - пише

Як зазначає тимчасово виконувач обов’язків начальника міського відділення поліції Василь Бучинський, на пошуки зниклого хлопчика залучили більше 30 правоохоронців Нововолинська, фахівці кінологічного відділу з обласного центру та правоохоронці Іваничівського відділення поліції. Окрім правоохоронців, до пошуків долучались і мешканці Благодатного.



Майже дві години тривали пошуки восьмирічного хлопчика. Дитину знайшли в одному з дворів селища. Як повідомляє Василь Бучинський, життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Благодатному знайшли зниклого хлопчика. Вчора, 23 січня, близько 20:30 жителька селища повідомила правоохоронцям про зникнення неповнолітнього сина.Відомо, хлопець 2011 року народження о 13:30 пішов гуляти з друзями і не повернувся, - пише "Нововолинськ.com."

Як зазначає тимчасово виконувач обов’язків начальника міського відділення поліції, на пошуки зниклого хлопчика залучили більше 30 правоохоронців Нововолинська, фахівці кінологічного відділу з обласного центру та правоохоронці Іваничівського відділення поліції. Окрім правоохоронців, до пошуків долучались і мешканці Благодатного.Майже дві години тривали пошуки восьмирічного хлопчика. Дитину знайшли в одному з дворів селища. Як повідомляє Василь Бучинський, життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію