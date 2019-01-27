Лучанин за кермом Porsche наїхав на патрульного

На автодорозі «Київ-Чоп» водій з Луцька травмував поліцейського.Так, 23 січня, близько 15:00 у селі Гамаліївка Пустомитівського району, патрульний зупинив автомобіль Porsche Macan, водій якого порушив правила дорожнього руху, - пише ГУНП у Львівській області.Під час перевірки документів водій іномарки, 27-річний житель Луцька, не виконав законні вимоги поліцейського та наїхав на нього. З тілесними ушкодженнями правоохоронця госпіталізували.За цим фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування