У Дніпрі від грипу померла дитина





Дитина захворіла на вірус грипу А 20 січня, повідомляє



Хлопчику встановили діагноз важкої блискавичної форми грипу, й, на жаль, медичним працівникам не вдалось врятувати дитину.



Нагадаємо, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від грипу померло 11 осіб. Ніхто з загиблих не мав щеплення від вірусу.



Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.



Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку епідсезону у Дніпрі від грипу померла перша людина – хлопчик віком 2,5 роки.Дитина захворіла на вірус грипу А 20 січня, повідомляє "24 канал" з посилання на 9 канал.Хлопчику встановили діагноз важкої блискавичної форми грипу, й, на жаль, медичним працівникам не вдалось врятувати дитину.Нагадаємо, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від грипу померло 11 осіб. Ніхто з загиблих не мав щеплення від вірусу.Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.

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