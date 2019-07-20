У Луцьку неподалік авторинку шахраї ошукали чоловіка на кругленьку суму

За минулу добу до поліції Волині звернулося 11 людей із заявами про шахрайства.Шахраї виманювали гроші, вдаючись до різноманітних хитрощів. Зокрема, під приводом купівлі чи продажу товарів через мережу інтернет шахраї незаконно одержали майже 58 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Так, у Ківерцівському районі та в Луцьку під приводом розблокування банківської картки та начебто перешкоджанню викраденню з неї коштів зловмисники виманили в людей понад 43 тис. грн.У Луцьку неподалік авторинку по вулиці Єршова шахраї ошукали на 2,4 тис. дол. США жителя Одеси.23 січня в обласному центрі до 89-річної пенсіонерки зателефонував невідомий та, назвавшись працівником правоохоронного органу, під приводом звільнення онука від кримінальної відповідальності нібито за скоєне ДТП, виманив у потерпілої 26 тис. грн.Тож поліцейські вкотре застерігають громадян про необхідність бути пильними та обачними. Не довіряти випадковим людям, замовляти та продавати товари на сайтах, пересвідчившись у їх достовірності та законності. Нагадують, що ні в якому разі не можна повідомляти пін-коди та конфіденційні дані своїх кредитних карток та банківських рахунків.