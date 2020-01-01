У Луцьку планують облаштувати 6 скверів

У Луцьку у 2020 році планують облаштувати 6 скверів.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, йдеться про сквер авіаторів, що на проспекті Грушевського, та сквер на проспекті Відродження поблизу приміщення готелю “Профспілковий” та ще чотири сквери у різних мікрорайонах міста.“А далі ми плануємо братися за парк імені 900-річчя Луцька. Його концепцію для міста безкоштовно розробила група молодих архітекторів “Аріва урбан”. Їхня ідея передбачає облаштування різноманітних майданчиків — для дітей різного віку, екстремальних видів спорту, вигулу собак, велодоріжки та прогулянкові доріжки тощо. 2020-го року виділяємо кошти на проєктно-кошторисну документацію, після цього можна буде приступати безпосередньо до реконструкції”, - поділився планами радник міського голови, депутат міської ради