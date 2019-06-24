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Скільки заробляють працівники мерії Ковеля

Скільки заробляють працівники мерії Ковеля
На вимогу депутата Ковельська міська рада надала інформацію щодо заробітної плати своїх підлеглих.

Відтак, письмово повідомили про основну та додаткову заробітну плату, яку отримали працівники апарату ради та виконавчого комітету в грудні 2019 року, - пише Район.Ковель.

Найбільше заробили посадовці з найближчого оточення міського голови: його перший заступник Михайло Гетьман – 30 718,78 грн., заступник з гуманітарних питань Ігор Прокопів – 29 269,79 грн., керуючий справами виконкому Володимир Бойко – 29 658,17 грн., заступник з комунальних питань Андрій Товстига – 28 050,22 грн., секретар міської ради Віра Федосюк – 26 830,63 грн., головна бухгалтерка виконкому Людмила Троцюк – 22 443,66 грн.

Сам же міський голова Ковеля Олег Кіндер офіційно заробив 17912,42 грн.

Скільки заробляють працівники мерії Ковеля
Скільки заробляють працівники мерії Ковеля

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Теги: Ковель, мерія, зарплата
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