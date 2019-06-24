Скільки заробляють працівники мерії Ковеля





Відтак, письмово повідомили про основну та додаткову заробітну плату, яку отримали працівники апарату ради та виконавчого комітету в грудні 2019 року, - пише



Найбільше заробили посадовці з найближчого оточення міського голови: його перший заступник Михайло Гетьман – 30 718,78 грн., заступник з гуманітарних питань Ігор Прокопів – 29 269,79 грн., керуючий справами виконкому Володимир Бойко – 29 658,17 грн., заступник з комунальних питань Андрій Товстига – 28 050,22 грн., секретар міської ради Віра Федосюк – 26 830,63 грн., головна бухгалтерка виконкому Людмила Троцюк – 22 443,66 грн.



Сам же міський голова Ковеля Олег Кіндер офіційно заробив 17912,42 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вимогу депутата Ковельська міська рада надала інформацію щодо заробітної плати своїх підлеглих.Відтак, письмово повідомили про основну та додаткову заробітну плату, яку отримали працівники апарату ради та виконавчого комітету в грудні 2019 року, - пише Район.Ковель. Найбільше заробили посадовці з найближчого оточення міського голови: його перший заступник– 30 718,78 грн., заступник з гуманітарних питань– 29 269,79 грн., керуючий справами виконкому– 29 658,17 грн., заступник з комунальних питань– 28 050,22 грн., секретар міської ради– 26 830,63 грн., головна бухгалтерка виконкому– 22 443,66 грн.Сам же міський голова Ковеляофіційно заробив 17912,42 грн.

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