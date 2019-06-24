Скільки заробляють працівники мерії Ковеля
Сьогодні, 19:03
На вимогу депутата Ковельська міська рада надала інформацію щодо заробітної плати своїх підлеглих.
Відтак, письмово повідомили про основну та додаткову заробітну плату, яку отримали працівники апарату ради та виконавчого комітету в грудні 2019 року, - пише Район.Ковель.
Найбільше заробили посадовці з найближчого оточення міського голови: його перший заступник Михайло Гетьман – 30 718,78 грн., заступник з гуманітарних питань Ігор Прокопів – 29 269,79 грн., керуючий справами виконкому Володимир Бойко – 29 658,17 грн., заступник з комунальних питань Андрій Товстига – 28 050,22 грн., секретар міської ради Віра Федосюк – 26 830,63 грн., головна бухгалтерка виконкому Людмила Троцюк – 22 443,66 грн.
Сам же міський голова Ковеля Олег Кіндер офіційно заробив 17912,42 грн.
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Відтак, письмово повідомили про основну та додаткову заробітну плату, яку отримали працівники апарату ради та виконавчого комітету в грудні 2019 року, - пише Район.Ковель.
Найбільше заробили посадовці з найближчого оточення міського голови: його перший заступник Михайло Гетьман – 30 718,78 грн., заступник з гуманітарних питань Ігор Прокопів – 29 269,79 грн., керуючий справами виконкому Володимир Бойко – 29 658,17 грн., заступник з комунальних питань Андрій Товстига – 28 050,22 грн., секретар міської ради Віра Федосюк – 26 830,63 грн., головна бухгалтерка виконкому Людмила Троцюк – 22 443,66 грн.
Сам же міський голова Ковеля Олег Кіндер офіційно заробив 17912,42 грн.
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