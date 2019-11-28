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На Волині обікрали припарковане на вулиці авто

На Волині обікрали припарковане на вулиці авто
Волинянину за крадіжку з автомобіля загрожує "кримінал".

Так, 22 січня, до поліції із заявою звернувся 38-річний ковельчанин. Потерпілий повідомив, що із його автомобіля Opel Zefira, який був припаркований на одній із вулиць Ковеля, невідомий викрав автомагнітолу, запасне колесо, будівельний трос та моторну оливу. Сума завданих злодієм матеріальних збитків склала 1,7 тис. грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 36-річний місцевий житель. Частину викраденого вилучили та повернуть законному власнику.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.




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Теги: крадіжка, авто
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