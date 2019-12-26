Волинянин «влетів» на 10 000 штрафу через п'яне водіння
Сьогодні, 20:42
Водія, який напідпитку керував автівкою, притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Водій автомобіля Opel 25 грудня 2019 року їхав автодорогою Р-15 поблизу села Дігтів Володимир-Волинського району у стані алкогольного спяніння.
Проходити медогляд на стан сп’яніння відмовився, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху України (Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).
«Протоколом про адмінпорушення підтверджено керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння та відмова його від проходження медогляду на стан сп'яніння», – йдеться у постанові суду.
Водія визнали винним у вчиненні адмінпорушення. Він сплатить штраф у розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами, оскільки згідно довідки Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, він таких не отримував».
Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному суді.
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Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Водій автомобіля Opel 25 грудня 2019 року їхав автодорогою Р-15 поблизу села Дігтів Володимир-Волинського району у стані алкогольного спяніння.
Проходити медогляд на стан сп’яніння відмовився, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху України (Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).
«Протоколом про адмінпорушення підтверджено керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння та відмова його від проходження медогляду на стан сп'яніння», – йдеться у постанові суду.
Водія визнали винним у вчиненні адмінпорушення. Він сплатить штраф у розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами, оскільки згідно довідки Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, він таких не отримував».
Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному суді.
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