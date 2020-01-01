Обміління Шацьких озер: ремонтуватимуть осушувальну систему





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Під час робочої зустрічі присутні обговорили ремонт Копаївської осушувальної системи. Це стосувалося визначення робіт, необхідної суми фінансування та відповідальних за замовлення і виконання робіт. Першочерговим завданням на сьогодні є встановлення щитів (шандор) для закриття шлюзів-регуляторів на магістральних каналах Копаївської системи. Також обговорили необхідність проведення незалежних лабораторних досліджень води, аби не забруднити чисті водойми.



За інформацією управління водного господарства, в результаті проведення капітального ремонту Копаївської осушувальної системи Шацького району Волинської області забезпечать:



-вчасне відведення надлишкових вод під час проходження паводків і повеней та захист від підтоплення і затоплення територій населених пунктів Шацької ОТГ;



- задовільний меліоративний стан 3,6 тис. га сільськогосподарських угідь завдяки підтримання оптимального водно-повітряного режиму; покращення екологічного стану водного об’єкту річка Копаївка та меліорованих і прилеглих земель, запобігатиме їхньому повторному заболоченню;

- заакумульовані обсягі води в каналах меліоративної системи завдяки гідравлічному зв’язку поверхневих і грунтових вод з водоносними горизонтами, які живлять Шацькі озера, в тому числі озеро Світязь, будуть сприяти відновленню їх водності та оздоровленню.



Також присутні розглянули пропозиції щодо збереження озера, які були надані сільськими радами та Шацьким національним природним парком. На території всіх сільських рад є необхідність очистки меліоративних каналів. Також потрібна реконструкція і модернізація водопровідно-каналізаційних систем населених пунктів Шацького району та забезпечення централізованим питним водопостачанням населених пунктів Шацького району. Шацький національний природний парк надав більш розширені пропозиції, які стосуються конкретних заходів з ренатуралізації водно-болотних угідь Шацького НПП, методів відновлення гідрологічного режиму озер, проведення гідрологічного моніторингу території Шацького НПП.



Наразі відбувається підготовка документації та пошук необхідного фінансування для проведення робіт.

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