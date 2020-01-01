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Судитимуть волинянина, який за 400 доларів переправляв нелегала до Білорусі

Судитимуть волинянина, який за 400 доларів переправляв нелегала до Білорусі
Судитимуть 37-річного мешканця Шацького району за незаконне переправлення чоловіка до Білорусі.

Чоловік, який мешкав неподалік від кордону, пообіцяв громадянину України за 400 доларів переправити його у Білорусь поза встановленими пунктами пропуску, - інформує пресслужба прокуратури області.

Окрім того, він домовився з громадянином Білорусі про супровід нелегала територією сусідньої країни. Операцію призначили на 24 листопада 2019 року – і все йшло за планом аж до того моменту, коли у лісі поблизу пункту пропуску «Піща» провідника та його клієнта затримали працівники Управління СБУ в області.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні цього злочину і невдовзі він постане перед судом.

До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років із конфіскацією майна.



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Теги: суд, волинянин кордон
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