Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством

За вчинення вимагання і розбоїв 35-річний мешканець Нововолинська постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба прокуратура У Волинській області.Над ранок 25 вересня 2019 року чоловік разом зі співучасниками, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, проник у квартиру в Нововолинську й, погрожуючи 22-річній власниці насильством, відібрав 2600 гривень.Рівно через добу в торговому залі автозаправної станції у шахтарському місті він вдарив одного з покупців у голову та наказав передати касирці 100 польських злотих. Потерпілий виконав цю вимогу.Над ранок 1 листопада 2019 року на іншій автозаправці обвинувачений відкрито викрав пляшку віскі та пляшку газованого напою.Нині зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у вчиненні вимагання та грабежів, у тому числі із проникненням у житло.Далі – слово за судом.