Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством
Сьогодні, 16:15
За вчинення вимагання і розбоїв 35-річний мешканець Нововолинська постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратура У Волинській області.
Над ранок 25 вересня 2019 року чоловік разом зі співучасниками, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, проник у квартиру в Нововолинську й, погрожуючи 22-річній власниці насильством, відібрав 2600 гривень.
Рівно через добу в торговому залі автозаправної станції у шахтарському місті він вдарив одного з покупців у голову та наказав передати касирці 100 польських злотих. Потерпілий виконав цю вимогу.
Над ранок 1 листопада 2019 року на іншій автозаправці обвинувачений відкрито викрав пляшку віскі та пляшку газованого напою.
Нині зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у вчиненні вимагання та грабежів, у тому числі із проникненням у житло.
Далі – слово за судом.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратура У Волинській області.
Над ранок 25 вересня 2019 року чоловік разом зі співучасниками, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, проник у квартиру в Нововолинську й, погрожуючи 22-річній власниці насильством, відібрав 2600 гривень.
Рівно через добу в торговому залі автозаправної станції у шахтарському місті він вдарив одного з покупців у голову та наказав передати касирці 100 польських злотих. Потерпілий виконав цю вимогу.
Над ранок 1 листопада 2019 року на іншій автозаправці обвинувачений відкрито викрав пляшку віскі та пляшку газованого напою.
Нині зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у вчиненні вимагання та грабежів, у тому числі із проникненням у житло.
Далі – слово за судом.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає
Сьогодні, 16:21
Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством
Сьогодні, 16:15
Обміління Шацьких озер: ремонтуватимуть осушувальну систему
Сьогодні, 15:42
Медіа