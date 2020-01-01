вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством

Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством
За вчинення вимагання і розбоїв 35-річний мешканець Нововолинська постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратура У Волинській області.

Над ранок 25 вересня 2019 року чоловік разом зі співучасниками, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, проник у квартиру в Нововолинську й, погрожуючи 22-річній власниці насильством, відібрав 2600 гривень.

Рівно через добу в торговому залі автозаправної станції у шахтарському місті він вдарив одного з покупців у голову та наказав передати касирці 100 польських злотих. Потерпілий виконав цю вимогу.

Над ранок 1 листопада 2019 року на іншій автозаправці обвинувачений відкрито викрав пляшку віскі та пляшку газованого напою.
Нині зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у вчиненні вимагання та грабежів, у тому числі із проникненням у житло.

Далі – слово за судом.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, суд, розбої, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потрійне щастя: дві дочки та невістка волинянки народили в один день
Сьогодні, 16:35
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає
Сьогодні, 16:21
Волинянин вимагав гроші у дівчини, погрожуючи насильством
Сьогодні, 16:15
Судитимуть волинянина, який за 400 доларів переправляв нелегала до Білорусі
Сьогодні, 15:53
Обміління Шацьких озер: ремонтуватимуть осушувальну систему
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми
22 січень, 14:16
Судитимуть волинянина, який незаконно за 1100 доларів продав чоловікові револьвер Судитимуть волинянина, який незаконно за 1100 доларів продав чоловікові револьвер
17 січень, 11:50
Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
17 січень, 11:40
Судитимуть волинянина, який біля бару порізав ножем хлопця Судитимуть волинянина, який біля бару порізав ножем хлопця
15 січень, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв
Сьогодні, 17:32
 0
На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
Сьогодні, 17:23
 0
На Волині внаслідок хвороби помер атовець
Сьогодні, 16:55
 0
П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин
Сьогодні, 16:50
 0
Луцькому «політеху» збільшили фінансування на майже 18 мільйонів
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8