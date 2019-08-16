Потрійне щастя: дві дочки та невістка волинянки народили в один день
Сьогодні, 16:35
Надія Паюл із села Тихотина Рожищенського району Волині в один день стала бабусею трьох онуків.
Дітки не з трійні: двома хлопчиками та дівчинкою обдарували маму-свекруху одночасно і дочки, і невістка, - пише "Високий замок".
Про цю незвичайну життєву історію Надія Паюл згадує з хвилюванням у голосі. Адже для неї це дуже трепетна тема. Зізнається: коли сама дітей народжувала (а жінка є матір’ю-героїнею), то було не так тривожно, як за своїх донечок та невістку. Тим більше, в той день — 2 лютого 2016 року, коли летіли радісні повідомлення то з одного пологового, то з іншого.
Першою про цю вагітність мамі зізналася Люда.
— Вона з чоловіком у Луцьку живе. У них вже донечка була, дев’ять років мала. А тут каже мені, що синочком вагітна, — згадує жінка. — Звісно, я дуже пораділа за неї.
Минуло зовсім небагато часу, як свекрусі невістка Світлана відкрилася, що чекають з чоловіком на первістка. А там і середульша дочка Іра зізналася: невдовзі стане мамою втретє.
— Але хіба хоч хтось з нас тоді міг вгадати, що усі вони народять в один день? До останнього в таке не вірилося, — каже Надія Михайлівна.
18 січня у бабусі Надії день народження. Тоді, у 2016-му, вперше зустрічала свято у маленькому колі. Бо вагітні Люда та Світлана не ризикували з поїздкою у Тихотин. Розділила неньчин день народження лише найменша донечка Іванка та Ірина зі своєю родиною (жили тоді разом, під одним дахом).
— Було трохи незвично, бо я звикла, що на моє свято цілий день у хаті гості — одні за одними діти із сім’ями приходять. А того року все складалося інакше. Але хіба тоді за себе думалося? — щиро каже. — Хотілося, щоб у них у всіх все було якнайкраще.
Минуло два тижні. У пологовий будинок у Луцьку вже завезли Люду та Іру. Перша готувалася до пологів 2 лютого, а другій мали робити кесарів розтин за кілька днів. Світлану поклали народжувати у Рожищі.
— Боже, що то почалося того другого числа, — усміхаючись, згадує Надія Михайлівна. — Я вже й точно не згадаю, в який час хто народжував. Бо так швидко все було… Пам’ятаю, Свєта дзвонить: «У нас з Ігорем донечка». Тоді Люда — сина має. А до вечора й Іру вже кесарили. Вона теж народила синочка. І вийшло, що всі стали мамами в один день. Чи можна було те все уявити? Як було не хвилюватися? Слава Богу, все добре…
— І кого провідали найперше?
— Як родили мої дівчата, то і в одної чоловік був у роддомі, і в другої. А син не зміг — лишився на роботі. То я поїхала до невістки у Рожище, — каже щаслива бабуся. — Та й вона першу дитинку родила, їй треба була найбільша поміч.
Лишила Надя вдома за старшу свою малу Іванку (а на неї — племінників, Іриних діток) — і в райцентр помчала.
Тепер 2 лютого для бабусі — як загальнонаціональне свято. Надія Михайлівна споряджає гостинці, сідає в маршрутку — і гайда до своїх ненаглядних внучат: Людиного Тарасика, Іриного Андрійка та Ігоревої Соломійки. Десь до обіду, десь до вечора погостює, а десь і заночує. Бо скучає за малечею неймовірно. Уже готує бабуся дарунки і з нагоди їхнього четвертого дня народження.
А ще жінка з гордістю каже, що нині має уже семеро внучат.
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Дітки не з трійні: двома хлопчиками та дівчинкою обдарували маму-свекруху одночасно і дочки, і невістка, - пише "Високий замок".
Про цю незвичайну життєву історію Надія Паюл згадує з хвилюванням у голосі. Адже для неї це дуже трепетна тема. Зізнається: коли сама дітей народжувала (а жінка є матір’ю-героїнею), то було не так тривожно, як за своїх донечок та невістку. Тим більше, в той день — 2 лютого 2016 року, коли летіли радісні повідомлення то з одного пологового, то з іншого.
Першою про цю вагітність мамі зізналася Люда.
— Вона з чоловіком у Луцьку живе. У них вже донечка була, дев’ять років мала. А тут каже мені, що синочком вагітна, — згадує жінка. — Звісно, я дуже пораділа за неї.
Минуло зовсім небагато часу, як свекрусі невістка Світлана відкрилася, що чекають з чоловіком на первістка. А там і середульша дочка Іра зізналася: невдовзі стане мамою втретє.
— Але хіба хоч хтось з нас тоді міг вгадати, що усі вони народять в один день? До останнього в таке не вірилося, — каже Надія Михайлівна.
18 січня у бабусі Надії день народження. Тоді, у 2016-му, вперше зустрічала свято у маленькому колі. Бо вагітні Люда та Світлана не ризикували з поїздкою у Тихотин. Розділила неньчин день народження лише найменша донечка Іванка та Ірина зі своєю родиною (жили тоді разом, під одним дахом).
— Було трохи незвично, бо я звикла, що на моє свято цілий день у хаті гості — одні за одними діти із сім’ями приходять. А того року все складалося інакше. Але хіба тоді за себе думалося? — щиро каже. — Хотілося, щоб у них у всіх все було якнайкраще.
Минуло два тижні. У пологовий будинок у Луцьку вже завезли Люду та Іру. Перша готувалася до пологів 2 лютого, а другій мали робити кесарів розтин за кілька днів. Світлану поклали народжувати у Рожищі.
— Боже, що то почалося того другого числа, — усміхаючись, згадує Надія Михайлівна. — Я вже й точно не згадаю, в який час хто народжував. Бо так швидко все було… Пам’ятаю, Свєта дзвонить: «У нас з Ігорем донечка». Тоді Люда — сина має. А до вечора й Іру вже кесарили. Вона теж народила синочка. І вийшло, що всі стали мамами в один день. Чи можна було те все уявити? Як було не хвилюватися? Слава Богу, все добре…
— І кого провідали найперше?
— Як родили мої дівчата, то і в одної чоловік був у роддомі, і в другої. А син не зміг — лишився на роботі. То я поїхала до невістки у Рожище, — каже щаслива бабуся. — Та й вона першу дитинку родила, їй треба була найбільша поміч.
Лишила Надя вдома за старшу свою малу Іванку (а на неї — племінників, Іриних діток) — і в райцентр помчала.
Тепер 2 лютого для бабусі — як загальнонаціональне свято. Надія Михайлівна споряджає гостинці, сідає в маршрутку — і гайда до своїх ненаглядних внучат: Людиного Тарасика, Іриного Андрійка та Ігоревої Соломійки. Десь до обіду, десь до вечора погостює, а десь і заночує. Бо скучає за малечею неймовірно. Уже готує бабуся дарунки і з нагоди їхнього четвертого дня народження.
А ще жінка з гордістю каже, що нині має уже семеро внучат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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