П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед населення області стрімко зростає. Інтенсивний показник захворюваності знаходиться на передепідемічному рівні.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Епідеміологи інформують, що найвищу активізацію епідемічного процесу спостерігають в 4 районах області, де фіксують перевищення епідемічного порогу (Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському) та місті Нововолинську.Зростання захворюваності спричинене збільшенням хворих у всіх вікових групах, але найбільший ріст спостерігають серед дітей віком від 5 до 17 років (на 40%).Більше того, у деяких навчально-виховних закладах у зв’язку з відсутністю через хворобу понад 20 % учнів тимчасового призупинили навчання. Це 5 закладів освіти: два в Камінь-Каширському, по 1 – в Горохівському, Луцькому та Маневицькому районах.Нагадаємо, впродовж нинішнього тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями. Приріст захворюваності становить 29%. Із числа хворих майже 3,5 тис. – це діти до 17 років (61%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ збільшилась вдвічі, і становить 227 осіб (4% від захворілих, із них 67% діти).З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло понад 79 тисяч мешканців області – це 7,7% населення.У Луцьку за четвертий тиждень 2020 року зареєстрували понад 2 тисячі випадків ГРВІ, з котрих понад 63% серед дітей.Госпіталізовали 88 мешканців обласного центру, що в 2,5 рази більше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу на 20%.