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На Волині внаслідок хвороби помер атовець

На Волині внаслідок хвороби помер атовець
Внаслідок хвороби передчасно пішов з життя 51-річний демобілізований боєць Третього танкового батальйону, житель села Кульчин Ківерцівського району Висоцький Володимир (позивний «Григорович»).

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький.

Похорон відбудеться 25 січня о 12:00 в селі Кульчин Ківерцівського р-ну (на межі з с.Жидичин по вул. Незалежності).

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Володимира Висоцького.

Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.

Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.

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Теги: атовець, смерть
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