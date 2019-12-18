На Волині внаслідок хвороби помер атовець
Сьогодні, 16:55
Внаслідок хвороби передчасно пішов з життя 51-річний демобілізований боєць Третього танкового батальйону, житель села Кульчин Ківерцівського району Висоцький Володимир (позивний «Григорович»).
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький.
Похорон відбудеться 25 січня о 12:00 в селі Кульчин Ківерцівського р-ну (на межі з с.Жидичин по вул. Незалежності).
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Володимира Висоцького.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький.
Похорон відбудеться 25 січня о 12:00 в селі Кульчин Ківерцівського р-ну (на межі з с.Жидичин по вул. Незалежності).
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Володимира Висоцького.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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