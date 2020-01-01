Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 25 і 26 січня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень до +2…+4. Вітер південно-західний, західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень до +2…+4. Вітер південно-західний, західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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