На ремонт волинських доріг витратять понад 700 мільйонів





За результатами численних нарад у голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка в області напрацювали перелік доріг місцевого значення, які планують ремонтувати у 2020-му році, - повідомляє



Нині сформований перелік вже затверджений головою облдержадміністрації. Днями його надішлють в "Укравтодор" на затвердження, як цього вимагає процедура.



Юрій Погуляйко неодноразово здійснював робочі поїздки на окремі автошляхи, аби особисто оглянути та проінспектувати стан дорожнього покриття.



Загалом на ремонт доріг місцевого значення, якими опікується обласна державна адміністрація, у 2020-му році для області запланована субвенція з державного бюджету в розмірі 738 млн 406 тис. грн.



До слова, цьогоріч Уряд зобов’язав органи місцевої влади 80 % «дорожніх» коштів спрямувати саме на капітальний ремонт та реконструкцію автошляхів.



Тож у Волинській області 374 млн 64 тис. грн спрямують на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення та 147 млн 671 тис. грн – на дороги і вулиці комунальної власності в населених пунктах.



Решту планують використати на поточний середній та дрібний ремонт автомобільних доріг автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Зокрема, на поточний середній ремонт – 101 млн 671 тис. грн, а на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 115 млн грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ремонт волинських доріг місцевого значення в 2020-му спрямують 738 млн 406 тисяч гривень.За результатами численних нарад у голови облдержадміністраціїв області напрацювали перелік доріг місцевого значення, які планують ремонтувати у 2020-му році, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинська облдержадміністрації. Нині сформований перелік вже затверджений головою облдержадміністрації. Днями його надішлють в "Укравтодор" на затвердження, як цього вимагає процедура.Юрій Погуляйко неодноразово здійснював робочі поїздки на окремі автошляхи, аби особисто оглянути та проінспектувати стан дорожнього покриття.Загалом на ремонт доріг місцевого значення, якими опікується обласна державна адміністрація, у 2020-му році для області запланована субвенція з державного бюджету в розмірі 738 млн 406 тис. грн.До слова, цьогоріч Уряд зобов’язав органи місцевої влади 80 % «дорожніх» коштів спрямувати саме на капітальний ремонт та реконструкцію автошляхів.Тож у Волинській області 374 млн 64 тис. грн спрямують на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення та 147 млн 671 тис. грн – на дороги і вулиці комунальної власності в населених пунктах.Решту планують використати на поточний середній та дрібний ремонт автомобільних доріг автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Зокрема, на поточний середній ремонт – 101 млн 671 тис. грн, а на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 115 млн грн.

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