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У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв

У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв
Чоловік відкрив вогонь по жителях невеличкого німецького містечка Рот-Ам-Зе неподалік Штутґарта.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблих щонайменше шестеро, поранених щонайменше двоє, точну кількість ще з'ясовують. Поліція вже заарештувала підозрюваного, - пише ТСН.

За попередніми даними, своїх жертв стрілець знав особисто. У чоловіка, начебто, не було поплічників у злочині. Стрілянина сталася у будівлі поблизу головного залізничного вокзалу міста. Кілька жертв були застрелені безпосередньо на станції, ще кілька у будинку поруч.

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Теги: стрілянина, Німеччина
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