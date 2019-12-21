У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв





Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблих щонайменше шестеро, поранених щонайменше двоє, точну кількість ще з'ясовують. Поліція вже заарештувала підозрюваного, - пише



За попередніми даними, своїх жертв стрілець знав особисто. У чоловіка, начебто, не було поплічників у злочині. Стрілянина сталася у будівлі поблизу головного залізничного вокзалу міста. Кілька жертв були застрелені безпосередньо на станції, ще кілька у будинку поруч.

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