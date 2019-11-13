На благодійному ярмарку збирали кошти на лікування восьмикласника з Луцька. ВІДЕО

Олександра Ліщука.



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Благодійний ярмарок організували батьки і учні восьмого класу луцького НВК №24 – однокласники Сашка Ліщука. Упродовж кількох днів вони власноруч виготовляли сувеніри і випічку.



"Ми дуже хочемо допомогти нашому Сашкові. Ми його чекаємо в школі, щоб він швидше одужав. Ми зробили дуже багато сердечок, єдиноріжків, всякої всячини. Робили вдома, і в школі, і на уроках, коли мали час. Коли людина купує їй приємно, бо вона отримує сердечко, скоро День Св. Валентина і Сашко радується, бо зараз нам кожна копійка дуже цінна", - розповідає однокласниця Сашка Ліщука Діана Цісарук.



Після благодійного ярмарку вихованці однієї з театральних студій луцька показали прем'єру вистави «На крилах любові». Керівниця проекту Наталія Журавльова розповіла, що зібрані під час неї гроші підуть на лікування восьмикласника Олександра Ліщука.



Нагадаємо, що на початку цього року у восьмикласника Сашка Ліщука діагностували лімфогранулематоз, що потребує дороговартісного лікування. За словами Андрія Тимощука - батька одного з однокласників Сашка, на перший курс хіміотерапії, який він вже проходить, потрібно зібрати 425 тисяч гривень. Нині хлопець у лікарні.



"Надалі вже після першого лікування будуть взяті аналізи і будуть підбирати нові препарати тому кінцевої суми ми не знаємо. Біду легше долати в гурті. Діти у відео це все озвучили. Поки ми разом – ми сила. Тому ця сила тут. Ми будемо раді будь-якій пропозиції, яка буде до нас поступати як тільки це дасть можливість фінансово підтримати Сашка", - каже Андрій Тимощук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 15-ти тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного ярмарку і вистави для лікування луцького восьмикласника Про це пише Суспільне Волинь Благодійний ярмарок організували батьки і учні восьмого класу луцького НВК №24 – однокласники Сашка Ліщука. Упродовж кількох днів вони власноруч виготовляли сувеніри і випічку."Ми дуже хочемо допомогти нашому Сашкові. Ми його чекаємо в школі, щоб він швидше одужав. Ми зробили дуже багато сердечок, єдиноріжків, всякої всячини. Робили вдома, і в школі, і на уроках, коли мали час. Коли людина купує їй приємно, бо вона отримує сердечко, скоро День Св. Валентина і Сашко радується, бо зараз нам кожна копійка дуже цінна", - розповідає однокласниця Сашка ЛіщукаПісля благодійного ярмарку вихованці однієї з театральних студій луцька показали прем'єру вистави «На крилах любові». Керівниця проектурозповіла, що зібрані під час неї гроші підуть на лікування восьмикласника Олександра Ліщука.Нагадаємо, що на початку цього року у восьмикласника Сашка Ліщука діагностували лімфогранулематоз, що потребує дороговартісного лікування. За словами Андрія Тимощука - батька одного з однокласників Сашка, на перший курс хіміотерапії, який він вже проходить, потрібно зібрати 425 тисяч гривень. Нині хлопець у лікарні."Надалі вже після першого лікування будуть взяті аналізи і будуть підбирати нові препарати тому кінцевої суми ми не знаємо. Біду легше долати в гурті. Діти у відео це все озвучили. Поки ми разом – ми сила. Тому ця сила тут. Ми будемо раді будь-якій пропозиції, яка буде до нас поступати як тільки це дасть можливість фінансово підтримати Сашка", - каже Андрій Тимощук.

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