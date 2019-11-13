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Галина Падалко показала залаштунки «Школи свідомого громадянина». ВІДЕО

Галина Падалко показала залаштунки «Школи свідомого громадянина». ВІДЕО
Координаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ» Галина Падалко розповіла, як у громадській організації обирають спікерів для проєкту «Школа свідомого громадянина».

Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці руху, пише ІА "Конкурент".

Як кажуть «СВІДОМІ», команда запрошує українців, які надихають, багато та ефективно працюють, ведуть мегаактивний спосіб життя, подорожують по світу і будують свою кар’єру в Україні.

«Три місяці тому нашим гостем був гендиректор Lenovo Ukraine Тарас Джамалов. Говорили звісно про IT-технології, від яких, зі слів Тараса, залежить майбутнє світу. Здається, що це все дуже глобально, але ні, бо саме нові технології забезпечили нашому місцевому текстильному підприємству успіх не лише в країні, а й за кордоном», – розповіла Галина Падалко.

Також команда Громадянського Руху проанонсувала виступ наступного спікера – голови правління ПРАТ «Едельвіка» Юрія Переходька, який розповість охочим лучанам про секрети, систему роботи та життя компанії.

«СВІДОМІ» зауважили, що ПРАТ «Едельвіка» працює на якісному італійському обладнані. Виготовляють жіночий та чоловічий одяг, аксесуари, постіль та інші текстильні комплекти. Тканину для вбрання Edelvika виробляє самостійно з французької пряжі. А вона, до речі, на сьогодні за якістю вважається найкращою у світі.

«Як у Луцьку будують текстильну імперію ви дізнаєтеся на «Школі свідомого громадянина» 29 січня о 18 годині у Палаці культури міста Луцька», – нагадали на сторінці Громадянського Руху.

Реєстрація за посиланням.


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Теги: координаторка, «Школа свідомого громадянина»
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