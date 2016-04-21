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В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на смертельний китайський вірус

В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на смертельний китайський вірус
В Україні вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, двоє не були підтверджені.

Про це заявила на міжвідомчій нараді щодо поширення нового коронавірусу міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні — ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє були не підтверджені, зараз один ще випадок, де проводиться епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідуваний так і донесений населенню”, — сказала Скалецька.

Нагадаємо, у «Борисполі» через смертельний вірус санітарно-карантинні підрозділи спільно з Державною прикордонною службою зустрічають літаки, які прибувають до України з Китаю, та проводитимуть опитування.

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Теги: смертельний вірус, Україна, перевірка
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