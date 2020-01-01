Не приходити у мерію в шортах: ТОП-5 оригінальних пропозицій депутатів Луцькради

У 2019 році відбулось 17 чергових та позачергових пленарних засідань Луцької міської ради, під час яких депутати розглянули близько півтори тисячі питань. Далеко не завжди проекти рішень та пропозиції до них знаходять підтримку депутатського корпусу.В рамках ініціативи «Атестація депутатів місцевих рад» експерти Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (ЦПАВК) визначили п’ятірку найоригінальніших пропозицій депутатів Луцькради, які не були підтримані.На пленарне засідання 60-ї сесії Луцької міської ради, яке відбувалось 31 липня 2019 року, прийшли підприємці ринку «Привіз» з вимогою вирішити питання безпідставного закриття ринку орендарем землі, представником ТзОВ «Екопрод», екс-«регіоналом» Олександром Башкаленком. 1 серпня підприємців «попросили» звільнити територію, оскільки на місті ринку «Привіз» ТзОВ «Екопрод» планує будувати торговий центр. Перед початком пленарного засідання підприємці, які працюють на ринку, виступили перед депутатами з проханням втрутитись в ситуацію і вирішити проблему. На бік підприємців стали представники трьох фракцій у Луцькраді: «Об’єднання «Самопоміч», ВО «Свобода» та «Громадський рух «Народний контроль».«Вислухавши дану ситуацію, наша задача і наша мета зараз захистити не одного підприємця, який має ринок в оренді, а підприємців, які прийшли під стіни Луцької міської ради і, після того, як там не буде ринку, вони всі залишаться без роботи», - зазначив голова фракції ВО «Свобода» Микола Федік.«Мені дуже соромно, що я беру в цьому участь, оскільки це результат несистемної роботи. Комісія з питань підприємництва, яка мала б над цим працювати, взагалі не збирається вже більше року», - заявила голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» Юлія Вусенко.Разом з тим, голова фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павло Данильчук запропонував внести до порядку денного сесії проект рішень «Про скасування рішення міської ради «Про поновлення договору оренди землі ТзОВ «Екопрод» для обслуговування ринку «Привіз» на м-ні. Привокзальному, 1 та розглянути перед розглядом питання № 1».«Відкриваємо сесію і в певних виняткових питання, про це говорить і Закон України «Про місцеве самоврядування», і Регламент Луцької міської ради, в такій ситуації, як зараз, а це є виняткова ситуація, ми можемо з голосу приймати рішення, а потім документ готувати по нашому рішенню і підкориговувати. Тому відкриваємо сесію, вносимо питання щодо розірвання договору з «Екопрод» з голосу, і голосуємо», - наполягав Павло Данильчук.Пропозиція депутата одержала лише 12 голосів підтримки, відтак, рішення не було прийнято. Зокрема, пропозицію підтримали усі представники фракцій «Громадський рух «Народний контроль», ВО «Свобода» та «Об’єднання «Самопоміч».Під час пленарного засідання 58-ї сесії Луцької міської ради одним з питань, яке розглядали депутати було «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 «Про бюджет міста Луцька на 2019 рік з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 № 55/47», від 24.04.2019 № 56/53, від 29.05.2019 № 57/62».В рамках розгляду означеного проекту рішення депутат Луцької міської ради із фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Микола Дендіберін запропонував передбачити кошти в сумі 30 тис. грн управлінню освіти на вивіз покошеної трави з футбольних полів за рахунок зменшення капітальних видатків виконавчому комітету на співфінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька».«Прошу Вас, шановні депутати, виділити для управління освіти 30 тис. грн для вивезення трави з футбольних полів», - зазначив Микола Дендіберін.Пропозиція підтримана не була. «За» проголосували лише 14 депутатів, серед яких: представники фракції «УКРОП» Ігор Поліщук, Юрій Безпятко, Орися Залевська, Юлія Дацюк, Сергій Савчук, Борис Смаль, Сергій Шкода, представник фракції ВО «Свобода» Богдан богонос, Представники фракції «Об’єднання «Самопоміч» Тарас Шляхтич і Алла Надточій, представник фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павло Данильчук, позафракційні Олександр Козлюк та Євгеній Ткачук, а також автор пропозиції.Під час розгляду питання «Запити» на пленарному засіданні 61-ї сесії Луцької міської ради депутат міської ради із фракції ВО «Свобода» Андрій Білан оголосив депутатський запит до секретаря міської ради Григорія Пустовіта «Про безкоштовне перевезення пасажирів громадським електричним транспортом 7-8 вересня, на День міста Луцька».«Прошу забезпечити організацію безкоштовного перевезення пасажирів міським громадським електричним транспортом 7 та 8 вересня. Витрати на електроенергію та витрати доходів комунального підприємства «Луцьке підприємство транспорту» від безкоштовного перевезення пасажирів в День міста врахувати в сумі дотації підприємству», - оголосив Андрій Білан.На що секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт жартома зауважив, що в представників партії ВО «Свобода» «комуністичні замашки».Запит депутата підтримали лише 15 його колег. З-поміж депутатів, які підтримали запит: секретар ради Григорій Пустовіт (ВО «Батьківщина»), Павло Данильчук і Олександр Лазука (фракція «Громадський рух «Народний контроль»), Алла Надточій і Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»), Андрій Білан, Богдан Богонос, Микола Федік і Микола Романюк (ВО «Свобода»), Петро Бойко, Борис Смаль, Сергій Балицький, Микита Рабан, Вікторія Побережна та Олександр Волинець (фракція «УКРОП»). Відтак, розглянутий запит не був.29 травня 2019 року відбулось пленарне засідання 57-ї сесії Луцької міської ради. Під час розгляду питання «Запити» представник фракції «УКРОП» Микола Дендіберін вніс пропозицію прийняти розпорядчий документ, яким зобов’язати всіх, хто приходить на пленарні засідання сесій міської ради, включаючи журналістів, дотримуватися дресс-коду.«Григорію Олександровичу, прошу Вас, своїм розпорядженням заборонити представникам засобів масової інформації приходити до Луцької міської ради в шортах», - звернувся Микола Дендіберін до секретаря ради.На таке прохання секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що журналісти можуть собі дозволити усе.В результаті голосування за озвучений запит лише 9 депутатів натиснули кнопку «За». Таким чином, запит не був підтриманий. Серед депутатів, які підтримали запит: Юрій Безпятко, Сергій Балицький, Петро Бойко, Микола Дендіберін і Микита Рабан (фракція «УКРОП»), Майя Шостак (ВО «Батьківщина»), Алла Надточій («Об'єднання «Самопоміч»), Андрій Авраменко і Олександр Козлюк (позафракційні).Під час пленарного засідання 65-ї сесії Луцької міської ради, яке відбувалось у жовтні 2019 року, депутати розглянули питання «Про звернення Луцької міської ради до Президента України Володимира Зеленського щодо незгоди з кадровим рішенням Кабінету Міністрів України щодо погодження призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Погуляйка Юрія Михайловича».В результаті обговорення проекту рішення у представника фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павла Данильчука з'явилась пропозиція внести зміни до нього. Зокрема, доповнити звернення реченням: «Пане Президенте, просимо Вас при визначенні кандидатури на посаду голови Волинської ОДА врахувати пропозиції Коломойського Ігоря Валерійовича та Палиці Ігоря Петровича».Пропозиція врахована не була, оскільки її підтримали лише четверо депутатів: Алла Надточій (фракція «Об'єднання «Самопоміч») та у повному складі фракція «Громадський рух «Народний контроль».