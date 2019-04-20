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В Україні планують скоротити термін строкової служби

В Україні планують скоротити термін строкової служби
В Україні заговорили про скорочення терміну служби за призовом, який зараз становить півтора року (або рік за наявності вищої освіти).

Про це в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна" розповів міністр оборони Андрій Загороднюк.

"У тому вигляді, в якому строкова служба є зараз, вона не повинна залишатися, тому що це не працює… Ми витрачаємо величезний ресурс, ми їх утримуємо півтора року, одягаємо, годуємо і т.д., і тільки кілька відсотків підписують контракт. Це треба міняти", – заявив Загороднюк.

Він вважає, що скорочення терміну служби може змінити ситуацію.

"Звичайно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і т.д. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін, – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах (але не в зоні ООС), де вони отримають досвід", – сказав міністр.

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Теги: служба, армія, зсу
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