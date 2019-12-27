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На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч

На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч
Демонтаж святкових новорічних ялинок у Луцьку має завершитися до кінця січня 2020 року.

Відповідний договір про демонтаж оприлюднили у системі публічних закупівель "Prozorro", - пише ВолиньOnline.

Демонтовуватиме ялинки комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство — Луцьксвітло". Вартість робіт — 90,855 тисячі гривень. Строк надання послуг — січень 2020 року.

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Теги: ялинки, демонтаж, луцьк
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