вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку

Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку
Під час сварки чоловік побив свою 23-річну співмешканку й закрив її в кімнаті. Погрожував фізичною розправою та вистрілив у стелю з карабіна. Поліцейські вилучили в зловмисника зброю та набої, доставили його до місцевого відділення. Потерпілій надають медичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, 24 січня, близько 17 години до поліції надійшло повідомлення, що в будинку в одному із населених пунктів Луцького району незаконно проти її волі утримують жінку. На місце одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділення, а також слідства та карного розшуку поліції області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення вчинив 43-річний місцевий житель. У нього вилучили карабін і набої. Зловмисника доставили до відділення поліції, де з ним проводять невідкладні слідчі дії. Потерпілу жінку доправили для надання медичної допомоги та обстеження в центральну районну лікарню.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом незаконного позбавлення волі способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань та із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру в скоєнні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заручники, поліція, волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч
Сьогодні, 21:49
Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку
Сьогодні, 21:34
В Україні планують скоротити термін строкової служби
Сьогодні, 21:31
На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
Сьогодні, 21:11
Волинянин «влетів» на 10 000 штрафу через п'яне водіння
Сьогодні, 20:42
Схожі новини
Поліцейський переполох: у двох селах Камінь-Каширського району – обшуки. ВІДЕО Поліцейський переполох: у двох селах Камінь-Каширського району – обшуки. ВІДЕО
22 січень, 16:12
Від медичної довідки до номерних знаків: на Волині діяла банда, яка масово виготовляла підроблені документи Від медичної довідки до номерних знаків: на Волині діяла банда, яка масово виготовляла підроблені документи
20 січень, 10:36
Затримання голови Переспівської сільради: поліція повідомила деталі Затримання голови Переспівської сільради: поліція повідомила деталі
09 січень, 11:59
Волинський дільничий кілька років поспіль стає найкращим голкіпером району Волинський дільничий кілька років поспіль стає найкращим голкіпером району
06 січень, 17:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч
Сьогодні, 21:49
 0
Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку
Сьогодні, 21:34
 0
В Україні планують скоротити термін строкової служби
Сьогодні, 21:31
 0
На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
Сьогодні, 21:11
 0
Волинянин «влетів» на 10 000 штрафу через п'яне водіння
Сьогодні, 20:42
 0
Медіа
відео
1/8