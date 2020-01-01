Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку





Про це



Сьогодні, 24 січня, близько 17 години до поліції надійшло повідомлення, що в будинку в одному із населених пунктів Луцького району незаконно проти її волі утримують жінку. На місце одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділення, а також слідства та карного розшуку поліції області.



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення вчинив 43-річний місцевий житель. У нього вилучили карабін і набої. Зловмисника доставили до відділення поліції, де з ним проводять невідкладні слідчі дії. Потерпілу жінку доправили для надання медичної допомоги та обстеження в центральну районну лікарню.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом незаконного позбавлення волі способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань та із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру в скоєнні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сварки чоловік побив свою 23-річну співмешканку й закрив її в кімнаті. Погрожував фізичною розправою та вистрілив у стелю з карабіна. Поліцейські вилучили в зловмисника зброю та набої, доставили його до місцевого відділення. Потерпілій надають медичну допомогу.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сьогодні, 24 січня, близько 17 години до поліції надійшло повідомлення, що в будинку в одному із населених пунктів Луцького району незаконно проти її волі утримують жінку. На місце одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділення, а також слідства та карного розшуку поліції області.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення вчинив 43-річний місцевий житель. У нього вилучили карабін і набої. Зловмисника доставили до відділення поліції, де з ним проводять невідкладні слідчі дії. Потерпілу жінку доправили для надання медичної допомоги та обстеження в центральну районну лікарню.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом незаконного позбавлення волі способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань та із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру в скоєнні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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