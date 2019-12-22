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У волинському селі оголосили карантин

У волинському селі оголосили карантин
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Ратнів оголошено карантин.

Про це пишуть на сайті ОТГ.

Кількість хворих на грип та ГРВІ дітей перевищила 20%. Щоб не допустити катастрофічного поширення вірусних інфекцій прийнято рішення про введення карантину до 03 лютого 2020 року.

Мета карантину у навчальному закладі – попередити подальше розповсюдження захворюваності на ГРВІ та грип, локалізувати епідемічний процес і забезпечити стабільну епідемічну ситуацію.

Нагадаємо, п’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин

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Теги: отг, гірка полонка, карантин, школа
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