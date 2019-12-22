У волинському селі оголосили карантин
Сьогодні, 22:30
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Ратнів оголошено карантин.
Про це пишуть на сайті ОТГ.
Кількість хворих на грип та ГРВІ дітей перевищила 20%. Щоб не допустити катастрофічного поширення вірусних інфекцій прийнято рішення про введення карантину до 03 лютого 2020 року.
Мета карантину у навчальному закладі – попередити подальше розповсюдження захворюваності на ГРВІ та грип, локалізувати епідемічний процес і забезпечити стабільну епідемічну ситуацію.
Нагадаємо, п’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин
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Про це пишуть на сайті ОТГ.
Кількість хворих на грип та ГРВІ дітей перевищила 20%. Щоб не допустити катастрофічного поширення вірусних інфекцій прийнято рішення про введення карантину до 03 лютого 2020 року.
Мета карантину у навчальному закладі – попередити подальше розповсюдження захворюваності на ГРВІ та грип, локалізувати епідемічний процес і забезпечити стабільну епідемічну ситуацію.
Нагадаємо, п’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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