вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

25 січня на Волині: гортаючи календар

25 січня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні в української журналістки, письменниці, літературного критика, члена Національної спілки журналістів України Жанни Куяви (на фото).

25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.

Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.

25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєно Петрові Вашуріну.

Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.

Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Сьогодні, 01:03
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському селі працює волонтер з США
24 січень, 23:42
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
У волинському селі оголосили карантин
24 січень, 22:30
Схожі новини
23 січня на Волині: гортаючи календар 23 січня на Волині: гортаючи календар
23 січень, 00:00
21 січня на Волині: гортаючи календар 21 січня на Волині: гортаючи календар
21 січень, 00:00
20 січня на Волині: гортаючи календар 20 січня на Волині: гортаючи календар
20 січень, 00:00
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
19 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Сьогодні, 01:03
 0
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському селі працює волонтер з США
24 січень, 23:42
 0
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
 0
У волинському селі оголосили карантин
24 січень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8