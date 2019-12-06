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Школярам з Любомля розповіли про День Соборності

Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
В Любомльському будинку школяра до Дня Соборності України провели виховну годину.

У будинку школяра культорганізаторка Наталія Савош провела з вихованцями виховну годину «Україна єдина», приурочену до Дня Соборності України, - пише Район.Любомль

Діти подорожували мапою України, вивчаючи міста Заходу та Сходу. Під час заходу дітям розповіли про возз’єднання ЗУНР та УНР в єдину Соборну Україну.

Вихованці урочисто співали гімн та читали тематичні вірші. Розповідаючи про державні та народні символи, дітлахи довели, що багато знають про свою країну.

Вихованці із захопленням відгадували загадки про рідний край. Сподіваючись, що війна швидко закінчиться і Україна в ній переможе, відповідали на питання « Україна – це...». В кінці заходу Наталія Савош побажала вихованцям бути дружніми, цінувати і любити свій рідний край та один одного.

Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності

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Теги: любомль, школярі, діти, соборність
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