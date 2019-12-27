вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку

На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
У Копачівці Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції 24 січня о 18.51, - пише Район.Рожище

Невідомий водій збив 23-річну дівчину, яка йшла пішохідним переходом і втік з місця аварії. Потерпілу госпіталізували, вона померла у лікарні.

Просять усіх, хто бачив цю ДТП, терміново зв'язатися з поліцією і надати необхідні свідчення, які можуть допомогти розслідуванню. За попередньою інформацією, авто – типу «черевичок» рухалось зі сторони Ковеля у напрямку Луцька.

Усіх, хто має інформацію, яка може допомогти у пошуку машини та водія, просять звертатися до Рожищенського відділення поліції за телефонами 050 484 52 80, 099 64 61 695.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія, луцьк, авто, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
Сьогодні, 23:11
У волинському селі оголосили карантин
Сьогодні, 22:30
На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч
Сьогодні, 21:49
Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку
Сьогодні, 21:34
В Україні планують скоротити термін строкової служби
Сьогодні, 21:31
Схожі новини
На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
Сьогодні, 21:11
У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка» У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»
17 січень, 00:16
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
27 грудень, 2019, 21:08
Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
25 грудень, 2019, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
Сьогодні, 23:11
 0
У волинському селі оголосили карантин
Сьогодні, 22:30
 0
На демонтаж луцької ялинки витратять 90 тисяч
Сьогодні, 21:49
 0
Побив та влаштував стрілянину: поблизу Луцька чоловік тримав в заручниках жінку
Сьогодні, 21:34
 0
В Україні планують скоротити термін строкової служби
Сьогодні, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8