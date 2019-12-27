На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку





Повідомлення про аварію надійшло до поліції 24 січня о 18.51, -







Просять усіх, хто бачив цю ДТП, терміново зв'язатися з поліцією і надати необхідні свідчення, які можуть допомогти розслідуванню. За попередньою інформацією, авто – типу «черевичок» рухалось зі сторони Ковеля у напрямку Луцька.



Усіх, хто має інформацію, яка може допомогти у пошуку машини та водія, просять звертатися до Рожищенського відділення поліції за телефонами 050 484 52 80, 099 64 61 695.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Копачівці Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.Повідомлення про аварію надійшло до поліції 24 січня о 18.51, - пише Район.Рожище Невідомий водій збив 23-річну дівчину , яка йшла пішохідним переходом і втік з місця аварії. Потерпілу госпіталізували, вона померла у лікарні.Просять усіх, хто бачив цю ДТП, терміново зв'язатися з поліцією і надати необхідні свідчення, які можуть допомогти розслідуванню. За попередньою інформацією, авто – типу «черевичок» рухалось зі сторони Ковеля у напрямку Луцька.

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