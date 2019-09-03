За рік в Україні закрили 500 банківських відділень





Про це



Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.



На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).



Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).



У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.



Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.



Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.Про це повідомляє Економічна правда.Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію