За рік в Україні закрили 500 банківських відділень
Сьогодні, 07:17
За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.
Про це повідомляє Економічна правда.
Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.
На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).
Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).
У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.
Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.
Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.
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Про це повідомляє Економічна правда.
Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.
На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).
Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).
У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.
Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.
Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.
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