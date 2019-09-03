вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За рік в Україні закрили 500 банківських відділень

За рік в Україні закрили 500 банківських відділень
За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Про це повідомляє Економічна правда.

Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.

На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).

Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).

У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.

Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банк, відділення, закриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розлучатися в Україні стане дорожче
Сьогодні, 08:27
За рік в Україні закрили 500 банківських відділень
Сьогодні, 07:17
Чому корисно щодня їсти сир
Сьогодні, 06:12
У Володимирі провели бізнес-тренінг для молоді
Сьогодні, 05:16
В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні, 04:20
Схожі новини
Брак кадрів: у лікарні на Волині закрили одразу два відділення. ВІДЕО Брак кадрів: у лікарні на Волині закрили одразу два відділення. ВІДЕО
03 вересень, 2019, 22:45
На Волині закрили понад 40 нелегальних АЗС На Волині закрили понад 40 нелегальних АЗС
24 січень, 20:16
У Луцьку у банку помер чоловік У Луцьку у банку помер чоловік
16 січень, 18:45
В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників
03 січень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розлучатися в Україні стане дорожче
Сьогодні, 08:27
 0
За рік в Україні закрили 500 банківських відділень
Сьогодні, 07:17
 0
Чому корисно щодня їсти сир
Сьогодні, 06:12
 0
У Володимирі провели бізнес-тренінг для молоді
Сьогодні, 05:16
 0
В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні, 04:20
 0
Медіа
відео
1/8