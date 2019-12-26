Розлучатися в Україні стане дорожче





Про це



Так, відтепер подача позовної заяви про розірвання шлюбу тепер обійдеться українцям в 840,80 грн. За подачу позову про розподіл майна при розірванні шлюбу потрібно заплатити від 840,80 грн до 6306 грн.



Подача заяви про майнові спори буде коштувати мінімум 2102 грн, позов про захист честі і гідності обійдеться в 840,80 грн.



Юристи пояснюють, що судові витрати, які пов’язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову – на відповідача, при відмові – на позивача. Якщо суд задовольнив позов частково – на обидві сторони, в залежності від розміру задоволених позовних вимог.



Однак, платити доведеться не за всі судові позови. Наприклад, оплата не потрібно у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплаті додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів тощо.

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