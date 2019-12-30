Кому букмекери пророкують перемогу на «Євробаченні-2020»
Сьогодні, 02:18
Популярний пісенний конкурс "Євробачення-2020" відбудеться у травні, втім, букмекери уже оприлюднили перші ставки на переможця у фіналі.
Про це пише ТСН.
Так, на офіційному сайті конкурсу з’явився прогноз, кому ж дістанеться омріяний кубок шоу.
Станом на 24 січня на першому щаблі перебуває Італія. Її шанси наразі оцінюють у 7%. Друге місце посіла Росія, третє – Швеція. Четверте та п’яте місце пророкують Норвегії та Данії відповідно. Україна посіла 10 місце у таблиці з 3% ймовірності перемоги. У десятці також Нідерланди, Австрія, Бельгія та Чехія.
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Про це пише ТСН.
Так, на офіційному сайті конкурсу з’явився прогноз, кому ж дістанеться омріяний кубок шоу.
Станом на 24 січня на першому щаблі перебуває Італія. Її шанси наразі оцінюють у 7%. Друге місце посіла Росія, третє – Швеція. Четверте та п’яте місце пророкують Норвегії та Данії відповідно. Україна посіла 10 місце у таблиці з 3% ймовірності перемоги. У десятці також Нідерланди, Австрія, Бельгія та Чехія.
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