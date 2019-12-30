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Кому букмекери пророкують перемогу на «Євробаченні-2020»

Кому букмекери пророкують перемогу на «Євробаченні-2020»
Популярний пісенний конкурс "Євробачення-2020" відбудеться у травні, втім, букмекери уже оприлюднили перші ставки на переможця у фіналі.

Про це пише ТСН.

Так, на офіційному сайті конкурсу з’явився прогноз, кому ж дістанеться омріяний кубок шоу.

Станом на 24 січня на першому щаблі перебуває Італія. Її шанси наразі оцінюють у 7%. Друге місце посіла Росія, третє – Швеція. Четверте та п’яте місце пророкують Норвегії та Данії відповідно. Україна посіла 10 місце у таблиці з 3% ймовірності перемоги. У десятці також Нідерланди, Австрія, Бельгія та Чехія.

Кому букмекери пророкують перемогу на «Євробаченні-2020»


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Теги: букмекери, євробачення, перемога
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