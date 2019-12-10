У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі





Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.



У рамках акції «Чужих дітей не буває» школярі організували благодійний збір коштів та вирішили придбати для вихованців дитбудинку сухий басейн.



Зауважують, що така оригінальна забава з терапевтичним ефектом розвиваватиме моторику та фізичну форму дітей, а також сприяє емоційному розвантаженню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Рованцівської школи реалізували благодійну акцію. З доброчинною місією школярі завітали до КП «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням нервової системи та порушенням психіки» Волинської обласної ради.Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.У рамках акції «Чужих дітей не буває» школярі організували благодійний збір коштів та вирішили придбати для вихованців дитбудинку сухий басейн.Зауважують, що така оригінальна забава з терапевтичним ефектом розвиваватиме моторику та фізичну форму дітей, а також сприяє емоційному розвантаженню.

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