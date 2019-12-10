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У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі

У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі
Учні Рованцівської школи реалізували благодійну акцію. З доброчинною місією школярі завітали до КП «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням нервової системи та порушенням психіки» Волинської обласної ради.

Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.

У рамках акції «Чужих дітей не буває» школярі організували благодійний збір коштів та вирішили придбати для вихованців дитбудинку сухий басейн.

Зауважують, що така оригінальна забава з терапевтичним ефектом розвиваватиме моторику та фізичну форму дітей, а також сприяє емоційному розвантаженню.

У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі
У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі

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Теги: сухий басейн, дитбудинок, добро, Рованці
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