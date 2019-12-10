У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі
Сьогодні, 12:10
Учні Рованцівської школи реалізували благодійну акцію. З доброчинною місією школярі завітали до КП «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням нервової системи та порушенням психіки» Волинської обласної ради.
Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.
У рамках акції «Чужих дітей не буває» школярі організували благодійний збір коштів та вирішили придбати для вихованців дитбудинку сухий басейн.
Зауважують, що така оригінальна забава з терапевтичним ефектом розвиваватиме моторику та фізичну форму дітей, а також сприяє емоційному розвантаженню.
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Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.
У рамках акції «Чужих дітей не буває» школярі організували благодійний збір коштів та вирішили придбати для вихованців дитбудинку сухий басейн.
Зауважують, що така оригінальна забава з терапевтичним ефектом розвиваватиме моторику та фізичну форму дітей, а також сприяє емоційному розвантаженню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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