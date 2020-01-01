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Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня

Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня
25 січня вшановується пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Раніше на Тетяни святкували День студента, адже Тетяна є покровителькою студентів. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді.

Іменини сьогодні святкує Тетяна, пише "24 канал".

Народні прикмети на 25 січня

– Зоряне небо – до ранньої весни.

– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.

– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.

– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.

Що можна робити 25 січня

1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.

Що не можна робити 25 січня

1. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним.

2. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.



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Теги: 25 січня, свято, Тетяни
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