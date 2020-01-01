Людина, яка збила український літак під Тегераном, перебуває у в’язниці – МЗС Ірану





Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, пише місцеве видання



Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вже на другий день після катастрофи знав, що літак збили ракетою, але не міг про це говорити публічно, оскільки для цього були потрібні докази. За його словами, на іранську сторону протягом трьох днів чинили тиск, щоб домогтися визнання збиття літака. У цьому Україні допомагали США, Велика Британія та Канада.



Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.



На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.



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Серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.



9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що дані канадської розвідки та розвідки союзників вказують на те, що український літак збила іранська ракета. Аналогічні дані розвідки США публікували американські ЗМІ.



11 січня, після кількох днів замовчування правди, Іран визнав, що літак Boeing ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об’єкт.



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах. Зі свого боку президент Ірану запевнив, що усі винні будуть покарані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людина, через яку помилково збили український літак поблизу Тегерана, зараз перебуває у в’язниці.Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Ірану, пише місцеве видання Isna , передає " Громадське ".Раніше президент Українизаявив, що вже на другий день після катастрофи знав, що літак збили ракетою, але не міг про це говорити публічно, оскільки для цього були потрібні докази. За його словами, на іранську сторону протягом трьох днів чинили тиск, щоб домогтися визнання збиття літака. У цьому Україні допомагали США, Велика Британія та Канада.Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.Серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.9 січня прем'єр-міністр Канадизаявив, що дані канадської розвідки та розвідки союзників вказують на те, що український літак збила іранська ракета. Аналогічні дані розвідки США публікували американські ЗМІ.11 січня, після кількох днів замовчування правди, Іран визнав, що літак Boeing ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об’єкт.Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах. Зі свого боку президент Ірану запевнив, що усі винні будуть покарані.

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