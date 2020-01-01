Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік

Учора, 24 січня, у Луцькій міській клінічній лікарні відбулась нарада, під час якої підбили підсумки діяльності закладу за 2019 рік.На заході були присутні радник міського голови, начальник управління охорони здоров’я, директор лікарні, Заслужений лікар України, а також працівники закладу, повідомляють на сайті Луцькради.Під час засідання керівники структурних підрозділів ознайомили присутніх із результатами роботи лікарні у попередньому році, а також провели аналіз ключових показників у порівнянні із 2018 та 2017 роками. Зокрема, середня кількість хворих у денному стаціонарі на один день становила близько 600. Також встановили нове обладнання: операційний мікроскоп, апарат ШВЛ, ультразвуковий скальпель, електрохірургічний апарат та багато іншого, що дасть змогу проводити нові, складніші операції та отримати додаткові фінансові надходження.Лариса Духневич висловила подяку Луцькій міській раді та усьому депутатському корпусу за фінансове сприяння та купівлю нового рентгенологічного комплексу, що обійшовся місту у 8 млн 395 тис. грн. Ще 1.5 млн грн було виділено на ремонт ренгтген-кабінету. Також за рахунок бюджету розвитку міста відремонтували лікарняні ліфти, виділили кошти на харчування ветеранів Другої Світової війни та Операції Об’єднаних Сил.Окрім того, в рамках програми світового банку, Луцька міська клінічна лікарня отримала обладнання на суму близько 25 млн грн: ангіограф, 3 апарати УЗІ, автоматичний біохімічний аналізатор, систему моніторингу стану пацієнтів та інше. Продовжуються також ремонти лікарняної будівлі та впровадження енергоефективних заходів.«Від імені Луцької міської ради, депутатського корпусу та виконавчого комітету хочу подякувати вам усім за вашу роботу, за те, що в умовах серйозної трудової міграції, ви все ж залишаєтесь в місті, розвиваєте лікарню та медичну галузь Луцька.Безумовно, той рівень заробітної плати, який є сьогодні, є абсолютно неприпустимим. Першочерговим завданням медичної реформи має стати приведення рівня заробітної плати до гідного. Ми зі свого боку минулого року виділили 59 млн грн на дофінансування заробітної плати. Вцілому, на медичну галузь міста було виділено 120 млн грн — разом з усіма міськими медичними програмами, купівлею обладнання та ремонтом», - звернувся до присутніх Ігор Поліщук та додав, що також у планах міської влади — капітальний ремонт приймального відділення закладу.