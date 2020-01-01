Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею





Якщо у вас справний автомобіль, чинні паспорт та віза, ви не везете нічого протизаконного, то проблем на кордоні з Польщею виникнути не має. Проте навіть за наявності усього цього у в’їзді до Польщі вам можуть відмовити. Річ у тому, що польське законодавство передбачає обов’язкову наявність певної встановленої суми коштів в кожного, хто має намір перетнути кордон з Польщею, не залежно від мети поїздки: їдете ви в Польщу на закупи, по роботі, як турист чи, можливо, здобуваєте в Польщі освіту. Це правило діє як для тих, хто здійснює перетин польського кордону автомобілем, так і для тих, хто перетинає кордон з Польщею пішки, – інформує портал



Тож будьте готові до того, що після того, як ви пройдете контроль з української сторони, польські прикордонники можуть вимагати від вас підтвердження платоспроможності в розмірах, визначених законом для кожної категорії мандрівників. Робиться це для того, щоб переконатися, що поки ви будете перебувати на території Республіки Польщі, у вас не виникатиме матеріальних проблем, зокрема при необхідності медичної допомоги.



Скільки грошей треба мати при перетині кордону Польщі



Цифра коливатиметься залежно від того, з якою метою і на який термін ви вирішили відвідати Польщу. Краще за все мати на показ готівку, якщо ж необхідні фінанси у вас на кредитній чи платіжній картках, потрібно заздалегідь підготувати документи, які це підтверджують. Розглянемо детальніше фінансові засоби, необхідні для перетину кордону з Польщею. Отож, скільки ж грошей треба мати при перетині кордону?



Іноземці, які в'їжджають на територію Республіки Польщі на період перебування



– не більше чотирьох днів, повинні володіти фінансовими ресурсами для покриття витрат на проживання і харчування на території Республіки Польща, в сумі щонайменше 300 злотих або її еквівалентом в іноземній валюті;



– більш ніж чотири дні – повинні мати фінансові ресурси для покриття витрат на проживання, харчування, транзит і виїзд з території Республіки Польща, в розмірі не менше 75 злотих на кожен день перебування або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.



Документи, які можуть підтвердити, що іноземець володіє фінансовими засобами, необхідними для покриття витрат:



1) на проживання та харчування на території Республіки Польщі:



– дорожні чеки;

– кредитна картка, яку іноземець зможе використовувати на території Польщі, разом з випискою ліміту по кредитній карті;

– платіжна карта, якою іноземець зможе скористатися на території Польщі, а також свідоцтво про поточний стан рахунку або поточна виписка з історії рахунку;

– довідка про володіння грошима в банку або ощадно-кредитній касі, що має представництво в Польщі, з печаткою і підписом уповноваженого працівника цього банку або ощадно-кредитної каси, видана не раніше ніж за один місяць до перетину кордону;

– оригінал запрошення, про яке йдеться в статті 16 пункті 1 Законодавства Польщі про іноземців від 13 червня 2003 року.



2) на транзит і виїзд з території Республіки Польщі:



– підтвердження володіння коштами на покриття транзиту та виїзду з Польщі або наявний зворотний квиток на подорож в країну походження чи в іншу країну. Мінімальна сума грошей для підтвердження володіння коштами на покриття транзиту та виїзду з Польщі, котру іноземець повинен мати при перетині кордону до Польщі становить:

1) 200 злотих, якщо ви приїхали з країни, сусідньої з Польщею (Україна, Білорусь і т. д.);

2) 500 злотих, якщо ви громадянин держави-члена Європейського Союзу;

3) 2500 золотих, якщо ви приїхали з країни, яка не є членом Європейського Союзу, або ж ви повинні представити польському митнику еквівалент суми в іноземній валюті.



Запрошення до Польщі



Якщо ваше перебування в Польщі оплачуватиметься не вами, то теж слід надати підтвердження, а саме запрошення до Польщі, де вказано, хто і для чого потребує вашої присутності а також що ваші витрати будуть оплачені запрошуючою стороною.



Таке запрошення може бути видане:



1) польським громадянином, який проживає на території Республіки Польща або громадянином держави-члена ЄС, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), а також членами його сім'ї, які живуть в Польщі та мають право на проживання або право на постійне проживання на цій території;



2) іноземцем, який до видачі запрошення законно і безперервно протягом не менше 5 років проживав на території Польщі або має дозвіл на поселення або дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС;



3) юридичною особою або організаційним об’єднанням без статусу юридичної особи, що діють на території Польщі.



Запрошення повинне містити:



– дані того, хто запрошує: ім'я (імена), прізвище, дату і місце народження, громадянство, адресу, номер телефону, тип, серію і номер документа, що посвідчує особу;

– назву фірми, кодовий номер, адресу і номер телефону юридичної особи або організаційного об’єднання без статусу юридичної особи;

– ім'я (імена), прізвище, дату і місце народження, стать, національність, місце проживання, серію і номер документа запрошуваного іноземця і ступінь споріднення з приймаючою стороною;

– ім'я (імена), прізвище, дату народження і стать другого члена подружжя і дітей іноземця, якщо їх теж запрошують;

– зобов'язання приймаючої сторони покрити витрати на перебування іноземця, в тому числі на вартість проживання і можливого лікування, вартість повернення в країну його походження або проживання або вартість транзиту в третю країну, яка надає дозвіл на в'їзд, а також витрати при депортації з території Польщі;

– адресу майбутнього проживання запрошеного іноземця;

– окреслення часу, на який запрошується іноземець;

– визначення цілі перебування в Польщі запрошеного іноземця;

– назву органа влади, який зробив запис запрошення у документацію;

– дату і номер запису про запрошення;

– підпис особи, яка запрошує.



Правила перетину кордону з Польщею



Контроль ваших фінансів, на відміну від паспортного контролю, не є обов’язковою складовою процедури перевірки на кордоні з Польщею. Часто про це не згадують, але краще не сподівайтесь, що і вас омине ця форма контролю, польські служби мають законне право вимагати підтвердження вашої платоспроможності, а ви маєте обов’язок його надати. Проте є категорії осіб, яким, за правилами перетину кордону з Польщею, цього робити не потрібно.



Обов’язок мати кошти на представлення не поширюється на осіб, що перетинають кордон на підставі:



– міжнародних угод, які передбачають звільнення від нього іноземця, або зобов'язання польських державних органів або державних установ покрити витрати на його перебування;

– віз з метою репатріації;

– Шенгенської візи або національної візи, виданої для роботи (працевлаштування);

– візи для тимчасового притулку;

– візи для участі в провадженні у справі про надання притулку;

– карти побиту ( karty pobytu);

– карти поляка;

– карти малого прикордонного руху (MRG);

– з метою наданням благодійної допомоги;

– у зв'язку з участю в рятувальній операції.



Перетин кордону. Гроші



Іноземці, які перетинають кордон до Польщі з метою поїздки на лікування, повинні мати змогу покривати фінансові витрати на лікування розміром не менше 300 злотих на кожен день перебування або еквівалент цих грошей в іноземній валюті.



Наявність коштів для покриття витрат на лікування може бути підтверджено:



– оригіналом запрошення, в якому вказано що витрати на лікування будуть покриті третьою стороною;

– документом, що підтверджує можливість покриття видатків на лікування страховою компанією на території Польщі (страховим полісом).



Перетин кордону з Польщею туристами та учасниками молодіжних таборів та спортивних змагань



Якщо ви їдете в Польщу з ціллю туризму, в молодіжний табір, а також, щоб взяти участь у спортивних змаганнях, маєте оплачене перебування в Республіці Польща чи плануєте відвідати медичний санаторій, ви повинні володіти сумою, не меншою ніж 20 злотих на кожен день перебування (загалом не менше 100 злотих), а також щонайменше 300 PLN на кожен день перебування чи цю ж суму в іншій валюті, щоб покрити витрати на медичне обслуговування(при умові що ви не маєте страхового полісу). Наявність коштів для покриття витрат на лікування може бути підтверджено документом, що підтверджує покриття видатків на лікування страхівкою на території Польщі.



Документи, які можуть підтвердити мету вашого перетину кордону в такому випадку:



– документи, що підтверджують участь в туристичній поїздці, молодіжному таборі або спортивному заході;

– підтвердження оплати коштів за перебування в Польщі з точки зору покриття хоча б витрат на проживання та харчування;

– направлення в медичні і санаторно-курортні установи;

– віза, видана з ціллю культурного чи навчального обміну, роботи студентів на канікулах або по програмі гуманітарної допомоги.



Документи, що підтверджують участь в туристичній поїздці, молодіжному таборі або спортивному заході, повинні включати в себе – ім'я і прізвище, місце проживання та адресу іноземця у випадку індивідуальної поїздки або кількість осіб, охоплених колективним туристичним заходом, також дані про організатора та виконавця туристичних послуг;

– дату і місце їх проживання на території Польщі;

– докладний перелік туристичних послуг, а також, в разі туристичної поїздки – її точний маршрут;

– підтвердження оплати туристичних послуг з деталізацією витрат на проживання та харчування.



Перетин кордону з Польщею в цілях освіти та науки



Ви студент і здобуваєте освіту в Польщі, або ж їдете до Польщі, щоб взяти участь в наукових дослідженнях? Тоді вам необхідно при перетині польського кордону володіти сумою 1600 злотих або її еквівалентом в іншій валюті для оплати витрат на проживання та харчування протягом перших двох місяців проживання, а також сумою 300 злотих або її еквівалентом в іноземній валюті для покриття медичних витрат за кожен день перебування протягом одного місяця з дати в'їзду(при умові, якщо у вас немає страхового поліса). Про те, як підтвердити свою платоспроможність у разі відсутності готівки, ми писали вище, але для студентів достатньо буде представити довідку про нарахування стипендії в Польщі.



Документом, який може підтвердити мету вашої подорожі, є свідоцтво про зарахування, участь в наукових дослідженнях або навчанні. Якщо цей документ показує, що ви вчитесь чи берете участь в дослідженнях або навчанні на платній основі, потрібно як доказ показати оплату збору за перший рік навчання або за весь період навчання, якщо він становить менше одного року, або підтвердження наявності коштів у кількості, достатній для оплати збору.



Валюта при перетині кордону



У тому випадку, якщо ви при перетині кордону з Республікою Польща підтверджуєте володіння необхідними коштами у валюті іншій, аніж польський злотий, для підрахунку вартості цієї валюти по відношенню до злотого використовується середній обмінний курс, оголошений Національним Банком Польщі (Narodowym Bankiem Polski) в останній робочий день перед вашим в’їздом на кордон з Польщею.



Скільки грошей потрібно мати під час перетину зовнішніх кордонів країн Європи з біометричним паспортом за безвізом



11 червня 2017 року набув чинності довгоочікуваний безвізовий режим України з ЄС, а це означає, що українці отримали право мандрувати країнами Європи на підставі закордонного біометричного паспорта. В рамках безвізу наші громадяни можуть безперешкодно відвідувати 30 країн Європи: Австрію, Бельгію, Болгарію, Грецію, Данію, Естонію, Ісландію, Іспанію, Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину, Фінляндію, Францію, Хорватію, Чехію, Швейцарію та Швецію. Бізнес, шопінг, відвідини рідних та відпочинок в цих країнах більше не вимагають окремого виду шенгенської візи.



Для успішного перетину кордону достатньо мати біометричний закордонний паспорт, страховку і документи, що можуть підтвердити мету вашої поїздки (запрошення, бронювання житла і т.д.). Окрім того, вас можуть попросити довести свою платоспроможність, тобто перевірити, чи володієте ви необхідною сумою грошей для перебування в ЄС. Ви можете показати прикордоннику готівку, чеки чи платіжні картки, а от який саме мінімум грошей ви повинні мати – це залежить від законодавства тієї конкретної країни, в яку ви їдете. Нижче ми наведемо таблицю, що допоможе вам зорієнтуватись, скільки грошей на один день перебування потрібно мати під час перетину зовнішніх кордонів інших країн-членів ЄС або зони Шенген з біометричним паспортом по безвізу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будь-яка поїздка в Польщу починається з перетину її кордону. І для того, щоб ця поїздка відбулася, необхідно вдало пройти перевірку митною та прикордонною службами України та Польщі.Якщо у вас справний автомобіль, чинні паспорт та віза, ви не везете нічого протизаконного, то проблем на кордоні з Польщею виникнути не має. Проте навіть за наявності усього цього у в’їзді до Польщі вам можуть відмовити. Річ у тому, що польське законодавство передбачає обов’язкову наявність певної встановленої суми коштів в кожного, хто має намір перетнути кордон з Польщею, не залежно від мети поїздки: їдете ви в Польщу на закупи, по роботі, як турист чи, можливо, здобуваєте в Польщі освіту. Це правило діє як для тих, хто здійснює перетин польського кордону автомобілем, так і для тих, хто перетинає кордон з Польщею пішки, – інформує портал vsetutpl Тож будьте готові до того, що після того, як ви пройдете контроль з української сторони, польські прикордонники можуть вимагати від вас підтвердження платоспроможності в розмірах, визначених законом для кожної категорії мандрівників. Робиться це для того, щоб переконатися, що поки ви будете перебувати на території Республіки Польщі, у вас не виникатиме матеріальних проблем, зокрема при необхідності медичної допомоги.Цифра коливатиметься залежно від того, з якою метою і на який термін ви вирішили відвідати Польщу. Краще за все мати на показ готівку, якщо ж необхідні фінанси у вас на кредитній чи платіжній картках, потрібно заздалегідь підготувати документи, які це підтверджують. Розглянемо детальніше фінансові засоби, необхідні для перетину кордону з Польщею. Отож, скільки ж грошей треба мати при перетині кордону?– не більше чотирьох днів, повинні володіти фінансовими ресурсами для покриття витрат на проживання і харчування на території Республіки Польща, в сумі щонайменше 300 злотих або її еквівалентом в іноземній валюті;– більш ніж чотири дні – повинні мати фінансові ресурси для покриття витрат на проживання, харчування, транзит і виїзд з території Республіки Польща, в розмірі не менше 75 злотих на кожен день перебування або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.Документи, які можуть підтвердити, що іноземець володіє фінансовими засобами, необхідними для покриття витрат:1) на проживання та харчування на території Республіки Польщі:– дорожні чеки;– кредитна картка, яку іноземець зможе використовувати на території Польщі, разом з випискою ліміту по кредитній карті;– платіжна карта, якою іноземець зможе скористатися на території Польщі, а також свідоцтво про поточний стан рахунку або поточна виписка з історії рахунку;– довідка про володіння грошима в банку або ощадно-кредитній касі, що має представництво в Польщі, з печаткою і підписом уповноваженого працівника цього банку або ощадно-кредитної каси, видана не раніше ніж за один місяць до перетину кордону;– оригінал запрошення, про яке йдеться в статті 16 пункті 1 Законодавства Польщі про іноземців від 13 червня 2003 року.2) на транзит і виїзд з території Республіки Польщі:– підтвердження володіння коштами на покриття транзиту та виїзду з Польщі або наявний зворотний квиток на подорож в країну походження чи в іншу країну. Мінімальна сума грошей для підтвердження володіння коштами на покриття транзиту та виїзду з Польщі, котру іноземець повинен мати при перетині кордону до Польщі становить:1) 200 злотих, якщо ви приїхали з країни, сусідньої з Польщею (Україна, Білорусь і т. д.);2) 500 злотих, якщо ви громадянин держави-члена Європейського Союзу;3) 2500 золотих, якщо ви приїхали з країни, яка не є членом Європейського Союзу, або ж ви повинні представити польському митнику еквівалент суми в іноземній валюті.Якщо ваше перебування в Польщі оплачуватиметься не вами, то теж слід надати підтвердження, а саме запрошення до Польщі, де вказано, хто і для чого потребує вашої присутності а також що ваші витрати будуть оплачені запрошуючою стороною.Таке запрошення може бути видане:1) польським громадянином, який проживає на території Республіки Польща або громадянином держави-члена ЄС, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), а також членами його сім'ї, які живуть в Польщі та мають право на проживання або право на постійне проживання на цій території;2) іноземцем, який до видачі запрошення законно і безперервно протягом не менше 5 років проживав на території Польщі або має дозвіл на поселення або дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС;3) юридичною особою або організаційним об’єднанням без статусу юридичної особи, що діють на території Польщі.Запрошення повинне містити:– дані того, хто запрошує: ім'я (імена), прізвище, дату і місце народження, громадянство, адресу, номер телефону, тип, серію і номер документа, що посвідчує особу;– назву фірми, кодовий номер, адресу і номер телефону юридичної особи або організаційного об’єднання без статусу юридичної особи;– ім'я (імена), прізвище, дату і місце народження, стать, національність, місце проживання, серію і номер документа запрошуваного іноземця і ступінь споріднення з приймаючою стороною;– ім'я (імена), прізвище, дату народження і стать другого члена подружжя і дітей іноземця, якщо їх теж запрошують;– зобов'язання приймаючої сторони покрити витрати на перебування іноземця, в тому числі на вартість проживання і можливого лікування, вартість повернення в країну його походження або проживання або вартість транзиту в третю країну, яка надає дозвіл на в'їзд, а також витрати при депортації з території Польщі;– адресу майбутнього проживання запрошеного іноземця;– окреслення часу, на який запрошується іноземець;– визначення цілі перебування в Польщі запрошеного іноземця;– назву органа влади, який зробив запис запрошення у документацію;– дату і номер запису про запрошення;– підпис особи, яка запрошує.Контроль ваших фінансів, на відміну від паспортного контролю, не є обов’язковою складовою процедури перевірки на кордоні з Польщею. Часто про це не згадують, але краще не сподівайтесь, що і вас омине ця форма контролю, польські служби мають законне право вимагати підтвердження вашої платоспроможності, а ви маєте обов’язок його надати. Проте є категорії осіб, яким, за правилами перетину кордону з Польщею, цього робити не потрібно.Обов’язок мати кошти на представлення не поширюється на осіб, що перетинають кордон на підставі:– міжнародних угод, які передбачають звільнення від нього іноземця, або зобов'язання польських державних органів або державних установ покрити витрати на його перебування;– віз з метою репатріації;– Шенгенської візи або національної візи, виданої для роботи (працевлаштування);– візи для тимчасового притулку;– візи для участі в провадженні у справі про надання притулку;– карти побиту ( karty pobytu);– карти поляка;– карти малого прикордонного руху (MRG);– з метою наданням благодійної допомоги;– у зв'язку з участю в рятувальній операції.Іноземці, які перетинають кордон до Польщі з метою поїздки на лікування, повинні мати змогу покривати фінансові витрати на лікування розміром не менше 300 злотих на кожен день перебування або еквівалент цих грошей в іноземній валюті.Наявність коштів для покриття витрат на лікування може бути підтверджено:– оригіналом запрошення, в якому вказано що витрати на лікування будуть покриті третьою стороною;– документом, що підтверджує можливість покриття видатків на лікування страховою компанією на території Польщі (страховим полісом).Перетин кордону з Польщею туристами та учасниками молодіжних таборів та спортивних змаганьЯкщо ви їдете в Польщу з ціллю туризму, в молодіжний табір, а також, щоб взяти участь у спортивних змаганнях, маєте оплачене перебування в Республіці Польща чи плануєте відвідати медичний санаторій, ви повинні володіти сумою, не меншою ніж 20 злотих на кожен день перебування (загалом не менше 100 злотих), а також щонайменше 300 PLN на кожен день перебування чи цю ж суму в іншій валюті, щоб покрити витрати на медичне обслуговування(при умові що ви не маєте страхового полісу). Наявність коштів для покриття витрат на лікування може бути підтверджено документом, що підтверджує покриття видатків на лікування страхівкою на території Польщі.Документи, які можуть підтвердити мету вашого перетину кордону в такому випадку:– документи, що підтверджують участь в туристичній поїздці, молодіжному таборі або спортивному заході;– підтвердження оплати коштів за перебування в Польщі з точки зору покриття хоча б витрат на проживання та харчування;– направлення в медичні і санаторно-курортні установи;– віза, видана з ціллю культурного чи навчального обміну, роботи студентів на канікулах або по програмі гуманітарної допомоги.Документи, що підтверджують участь в туристичній поїздці, молодіжному таборі або спортивному заході, повинні включати в себе – ім'я і прізвище, місце проживання та адресу іноземця у випадку індивідуальної поїздки або кількість осіб, охоплених колективним туристичним заходом, також дані про організатора та виконавця туристичних послуг;– дату і місце їх проживання на території Польщі;– докладний перелік туристичних послуг, а також, в разі туристичної поїздки – її точний маршрут;– підтвердження оплати туристичних послуг з деталізацією витрат на проживання та харчування.Ви студент і здобуваєте освіту в Польщі, або ж їдете до Польщі, щоб взяти участь в наукових дослідженнях? Тоді вам необхідно при перетині польського кордону володіти сумою 1600 злотих або її еквівалентом в іншій валюті для оплати витрат на проживання та харчування протягом перших двох місяців проживання, а також сумою 300 злотих або її еквівалентом в іноземній валюті для покриття медичних витрат за кожен день перебування протягом одного місяця з дати в'їзду(при умові, якщо у вас немає страхового поліса). Про те, як підтвердити свою платоспроможність у разі відсутності готівки, ми писали вище, але для студентів достатньо буде представити довідку про нарахування стипендії в Польщі.Документом, який може підтвердити мету вашої подорожі, є свідоцтво про зарахування, участь в наукових дослідженнях або навчанні. Якщо цей документ показує, що ви вчитесь чи берете участь в дослідженнях або навчанні на платній основі, потрібно як доказ показати оплату збору за перший рік навчання або за весь період навчання, якщо він становить менше одного року, або підтвердження наявності коштів у кількості, достатній для оплати збору.У тому випадку, якщо ви при перетині кордону з Республікою Польща підтверджуєте володіння необхідними коштами у валюті іншій, аніж польський злотий, для підрахунку вартості цієї валюти по відношенню до злотого використовується середній обмінний курс, оголошений Національним Банком Польщі (Narodowym Bankiem Polski) в останній робочий день перед вашим в’їздом на кордон з Польщею.Скільки грошей потрібно мати під час перетину зовнішніх кордонів країн Європи з біометричним паспортом за безвізом11 червня 2017 року набув чинності довгоочікуваний безвізовий режим України з ЄС, а це означає, що українці отримали право мандрувати країнами Європи на підставі закордонного біометричного паспорта. В рамках безвізу наші громадяни можуть безперешкодно відвідувати 30 країн Європи: Австрію, Бельгію, Болгарію, Грецію, Данію, Естонію, Ісландію, Іспанію, Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину, Фінляндію, Францію, Хорватію, Чехію, Швейцарію та Швецію. Бізнес, шопінг, відвідини рідних та відпочинок в цих країнах більше не вимагають окремого виду шенгенської візи.Для успішного перетину кордону достатньо мати біометричний закордонний паспорт, страховку і документи, що можуть підтвердити мету вашої поїздки (запрошення, бронювання житла і т.д.). Окрім того, вас можуть попросити довести свою платоспроможність, тобто перевірити, чи володієте ви необхідною сумою грошей для перебування в ЄС. Ви можете показати прикордоннику готівку, чеки чи платіжні картки, а от який саме мінімум грошей ви повинні мати – це залежить від законодавства тієї конкретної країни, в яку ви їдете. Нижче ми наведемо таблицю, що допоможе вам зорієнтуватись, скільки грошей на один день перебування потрібно мати під час перетину зовнішніх кордонів інших країн-членів ЄС або зони Шенген з біометричним паспортом по безвізу.

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