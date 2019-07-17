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Шанс на життя – понад мільйон гривень: 8-місячний малюк з Волині потребує порятунку

Шанс на життя – понад мільйон гривень: 8-місячний малюк з Волині потребує порятунку
В родині Олени та Андрія Грицишиних народився малюк, однак він одразу почав боротися за своє життя.

Для того, аби врятувати дитину, сім’ї потрібно зібрати понад мільйон гривень.

Максиму Грицишин лише вісім місяців, однак рости йому доводиться у лікарні, адже власне від медиків залежить існування хлопчика. Наразі він знаходиться у Волинському обласному дитячому медичному територіальному об’єднанні на інтенсивній терапії.

Лікарі поставили Максимкові невтішний діагноз – міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ст., гіперспленізм ІІст., хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія.

Хлопчик потребує складної операції з пересадки печінки. Наразі після обстежень виявили, що батько хлопчика, Андрій, може стати донором для сина. За пересадку готові взятися в клініці «Оберіг», проте сума непідйомна для батьків.

Операція вартує 1 281 012 гривень. Звісно, додатково потрібні будуть кошти й на реабілітацію.

Зробити це можна перерахувавши будь-яку суму батькам, адже навіть маленький внесок наближає їх до мети.

Номер карткового рахунка в АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна. Контакти батька: +380(95)5197052.

Стежити за перебігом збору та лікуванням можна на сторінці у facebook, яку створили, аби врятувати малюка: https://www.facebook.com/groups/890552744697518/

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Теги: допомога, гроші, лікування, дитина, Максим Грицишин
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