Шанс на життя – понад мільйон гривень: 8-місячний малюк з Волині потребує порятунку

В родинітанародився малюк, однак він одразу почав боротися за своє життя.Для того, аби врятувати дитину, сім’ї потрібно зібрати понад мільйон гривень.Максиму Грицишин лише вісім місяців, однак рости йому доводиться у лікарні, адже власне від медиків залежить існування хлопчика. Наразі він знаходиться у Волинському обласному дитячому медичному територіальному об’єднанні на інтенсивній терапії.Лікарі поставили Максимкові невтішний діагноз – міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ст., гіперспленізм ІІст., хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія.Хлопчик потребує складної операції з пересадки печінки. Наразі після обстежень виявили, що батько хлопчика, Андрій, може стати донором для сина. За пересадку готові взятися в клініці «Оберіг», проте сума непідйомна для батьків.Операція вартує 1 281 012 гривень. Звісно, додатково потрібні будуть кошти й на реабілітацію.Зробити це можна перерахувавши будь-яку суму батькам, адже навіть маленький внесок наближає їх до мети.Номер карткового рахунка в АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна. Контакти батька: +380(95)5197052.Стежити за перебігом збору та лікуванням можна на сторінці у facebook, яку створили, аби врятувати малюка: https://www.facebook.com/groups/890552744697518/