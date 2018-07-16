У Ківерцях невідомий розтрощив термінали «ПриватБанку»

У Ківерцях у магазинах "Сім23" чоловік розбив термінали «ПриватБанку».Про це повідомляє видання "Конкурент" з посиланням на очевидців.Зранку 25 січня невідомий чоловік у магазині "Сім23", що знаходиться на в'їзді у місто, розбив термінал «ПриватБанку». Зі слів очевидців, порушник відчинив його, проте грошей не взяв.Поки на місце події приїхала охорона, чоловік встиг утекти.Згодом, за інформацією касирки, він вчинив те ж у магазині "Сім23" на іншому кінці міста – розбив термінал, проте нічого не взяв.