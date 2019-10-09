Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через коронавірус

Володимира Зеленського закликають заборонити в'їзд в Україну з Китаю і призупинити торгівлю з КНР у зв'язку з поширенням коронавірусу.



Так, у зверненні № 22/083442 Зеленського просять заборонити торгівлю з Китаєм у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Наразі петицію підписали лише 79 людей.



У



Як відомо, щоб президент розглянув петицію, вона має набрати понад 25 тисяч підписів.



Нагадаємо, спалах пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань (провінція Хубей) у грудні 2019 року.



20 січня Національна комісія з охорони здоров’я Китаю вперше офіційно підтвердила, що інфекція може передаватися від людини до людини.



За останніми даними, станом на 25 січня, унаслідок нового вірусу в Китаї загинула вже 41 людина, ще понад 1300 інфіковані.



Вірус вже зафіксували за межами Китаю, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії та Малайзії.



24 січня стало відомо, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Два з них не підтвердилися. Щодо третього пацієнта наразі проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів.



Через спалах захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я у світі.



Наразі нова інфекція проявляється як пневмонія або інші респіраторні захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірус, найімовірніше, поширився від тварин до людей, але здатний також передаватися від людини до людини. Його симптомами є підвищена температура, кашель та ускладнене дихання.



Вчені відзначають схожість нового коронавірусу до іншого вірусу, який є збудником потенційно смертельно небезпечного тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС). Унаслідок спалаху цього захворювання у 2002-2003 роках загинули понад 700 людей у ​​всьому світі. Тоді спалах почався у Китаї й загалом заразив понад 8000 людей у ​​26 країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті президента України з'явилися петиції, в якихзакликають заборонити в'їзд в Україну з Китаю і призупинити торгівлю з КНР у зв'язку з поширенням коронавірусу.Так, у зверненні № 22/083442 Зеленського просять заборонити торгівлю з Китаєм у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Наразі петицію підписали лише 79 людей. зверненні № 22/083468 президента закликають запровадити заборону на в’їзд з Китаю, у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Його підтримали станом на 16:55 25 січня 162 людини. Цю петицію, щоправда, зареєстрували лише сьогодні, 25 січня.Як відомо, щоб президент розглянув петицію, вона має набрати понад 25 тисяч підписів.Нагадаємо, спалах пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань (провінція Хубей) у грудні 2019 року.20 січня Національна комісія з охорони здоров’я Китаю вперше офіційно підтвердила, що інфекція може передаватися від людини до людини.За останніми даними, станом на 25 січня, унаслідок нового вірусу в Китаї загинула вже 41 людина, ще понад 1300 інфіковані.Вірус вже зафіксували за межами Китаю, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії та Малайзії.24 січня стало відомо, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Два з них не підтвердилися. Щодо третього пацієнта наразі проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів.Через спалах захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я у світі.Наразі нова інфекція проявляється як пневмонія або інші респіраторні захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірус, найімовірніше, поширився від тварин до людей, але здатний також передаватися від людини до людини. Його симптомами є підвищена температура, кашель та ускладнене дихання.Вчені відзначають схожість нового коронавірусу до іншого вірусу, який є збудником потенційно смертельно небезпечного тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС). Унаслідок спалаху цього захворювання у 2002-2003 роках загинули понад 700 людей у ​​всьому світі. Тоді спалах почався у Китаї й загалом заразив понад 8000 людей у ​​26 країнах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію