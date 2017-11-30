У селищі Торчин в пожежі загинуло двоє людей





Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Інформують, що о 16:35 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 січня о 15:43 у селищі Торчин Луцького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.Інформують, що о 16:35 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

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