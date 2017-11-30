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У селищі Торчин в пожежі загинуло двоє людей

У селищі Торчин в пожежі загинуло двоє людей
25 січня о 15:43 у селищі Торчин Луцького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Інформують, що о 16:35 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

Зображення ілюстративне

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Теги: Торчин, пожежа
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