У селищі Торчин в пожежі загинуло двоє людей
Сьогодні, 17:09
25 січня о 15:43 у селищі Торчин Луцького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Інформують, що о 16:35 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Інформують, що о 16:35 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки.
Зображення ілюстративне
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Коментарі 1
В кого пожежа, на якій вулиці?
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