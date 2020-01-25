На Рівненщині 14-річна дівчина завагітніла від вітчима
Сьогодні, 18:30
У Рівненській області про вагітність 14-річної дівчини сім місяців не здогадувалися навіть мати та бабуся.
Першою це помітила класний керівник школярки, проте дівчина ніяк не хотіла зізнаватися, хто батько дитини, повідомляють "Факти ICTV".
Школярці дали листок та ручку, лише потім вона написала, що її неодноразово ґвалтував вітчим, а говорити матері вона боялася.
У родині є ще семеро дітей. Коли рідний батько помер, мати знайшла іншого чоловіка.
Місцеві мешканці розповідають, що чоловік погано ставився до дітей, яким часом доводилося тікати з дому, бо вітчим любив сильно випити.
Коли матір дізналася про вагітність, то одразу звернулася до поліції. 42-річного Василя затримали того ж дня.
Фото ілюстративне
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Першою це помітила класний керівник школярки, проте дівчина ніяк не хотіла зізнаватися, хто батько дитини, повідомляють "Факти ICTV".
Школярці дали листок та ручку, лише потім вона написала, що її неодноразово ґвалтував вітчим, а говорити матері вона боялася.
У родині є ще семеро дітей. Коли рідний батько помер, мати знайшла іншого чоловіка.
Місцеві мешканці розповідають, що чоловік погано ставився до дітей, яким часом доводилося тікати з дому, бо вітчим любив сильно випити.
Коли матір дізналася про вагітність, то одразу звернулася до поліції. 42-річного Василя затримали того ж дня.
Фото ілюстративне
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