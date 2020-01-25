На Рівненщині 14-річна дівчина завагітніла від вітчима





Першою це помітила класний керівник школярки, проте дівчина ніяк не хотіла зізнаватися, хто батько дитини, повідомляють "



Школярці дали листок та ручку, лише потім вона написала, що її неодноразово ґвалтував вітчим, а говорити матері вона боялася.

У родині є ще семеро дітей. Коли рідний батько помер, мати знайшла іншого чоловіка.



Місцеві мешканці розповідають, що чоловік погано ставився до дітей, яким часом доводилося тікати з дому, бо вітчим любив сильно випити.



Коли матір дізналася про вагітність, то одразу звернулася до поліції. 42-річного Василя затримали того ж дня.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області про вагітність 14-річної дівчини сім місяців не здогадувалися навіть мати та бабуся.Першою це помітила класний керівник школярки, проте дівчина ніяк не хотіла зізнаватися, хто батько дитини, повідомляють " Факти ICTV ".Школярці дали листок та ручку, лише потім вона написала, що її неодноразово ґвалтував вітчим, а говорити матері вона боялася.У родині є ще семеро дітей. Коли рідний батько помер, мати знайшла іншого чоловіка.Місцеві мешканці розповідають, що чоловік погано ставився до дітей, яким часом доводилося тікати з дому, бо вітчим любив сильно випити.Коли матір дізналася про вагітність, то одразу звернулася до поліції. 42-річного Василя затримали того ж дня.

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