«Заберіть мене, будь ласка»: одинока хвора жінка з Ківерцівського району благала про допомогу
Сьогодні, 19:59
У селі Муравище проживає одинока хвора жінка без належного догляду й не в змозі облаштовувати свій побут.
Про це повідомляютьна сайті Ківерцівської міської ради.
Зауважують, що днями жінку відвідали заступник міського голови Ольга Поліщук та головний спеціаліст гуманітарного відділу Олеся Поліщук .
"Тяжко було дивитися в очі, повні сліз, і чути прохання: «Заберіть мене, будь ласка». Що привело до такого стану цю жінку, яка виростила трьох дітей, все життя працювала? Відповідь проста – тяжкі життєві обставини", – повідомляють у мерії.
Додають, що один син цієї жінки помер, донька зловживає алкоголем, ще один син хворий на цукровий діабет. Тож жінка залишилася сама у старій хатинці без нормальних умов для проживання, ходити не може, харчування достатнього не має.
Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради прийняв рішення поселити жінку у будинок для престарілих у селі Тростянець.
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Про це повідомляютьна сайті Ківерцівської міської ради.
Зауважують, що днями жінку відвідали заступник міського голови Ольга Поліщук та головний спеціаліст гуманітарного відділу Олеся Поліщук .
"Тяжко було дивитися в очі, повні сліз, і чути прохання: «Заберіть мене, будь ласка». Що привело до такого стану цю жінку, яка виростила трьох дітей, все життя працювала? Відповідь проста – тяжкі життєві обставини", – повідомляють у мерії.
Додають, що один син цієї жінки помер, донька зловживає алкоголем, ще один син хворий на цукровий діабет. Тож жінка залишилася сама у старій хатинці без нормальних умов для проживання, ходити не може, харчування достатнього не має.
Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради прийняв рішення поселити жінку у будинок для престарілих у селі Тростянець.
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