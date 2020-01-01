«Заберіть мене, будь ласка»: одинока хвора жінка з Ківерцівського району благала про допомогу

У селі Муравище проживає одинока хвора жінка без належного догляду й не в змозі облаштовувати свій побут.Про це повідомляютьна сайті Ківерцівської міської ради.Зауважують, що днями жінку відвідали заступник міського головита головний спеціаліст гуманітарного відділу"Тяжко було дивитися в очі, повні сліз, і чути прохання: «Заберіть мене, будь ласка». Що привело до такого стану цю жінку, яка виростила трьох дітей, все життя працювала? Відповідь проста – тяжкі життєві обставини", – повідомляють у мерії.Додають, що один син цієї жінки помер, донька зловживає алкоголем, ще один син хворий на цукровий діабет. Тож жінка залишилася сама у старій хатинці без нормальних умов для проживання, ходити не може, харчування достатнього не має.Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради прийняв рішення поселити жінку у будинок для престарілих у селі Тростянець.