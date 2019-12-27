Відоме ім'я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька

Ірина Мерчук.



Як Сергій Мерчук, її збив водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння.



Нагадаємо, що авто знайшли, а винуватець досі у розшуку.



«Вчора ввечері нашої красуні не стало...



Чергова сволоч за кермом збила її на пішохідному переході, втік і лишив помирати у брата, Григорія Мерчука на руках.



Біль родини не передати, Іринка 23 роки.



Я не хочу проводити паралелі, смерть на дорозі це один з переліків моєї роботи, і на жаль висновки причин в мене одні і ті самі – мізерні штрафи (в минулому році «водій» мав їх 4, він поки ховається, але ми його знайдемо, знаю точно), людська самовпевненість, які в комплексі забирають в рік близько 3500 тисячі життів...невинних життів!» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річну волинянку, яку на смерть збили у селі Копачівці, звалиЯк пише у фейсбуці родич загиблої та очільник патрульної поліції Рівного, її збив водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння.Нагадаємо, що авто знайшли, а винуватець досі у розшуку.«Вчора ввечері нашої красуні не стало...Чергова сволоч за кермом збила її на пішохідному переході, втік і лишив помирати у брата, Григорія Мерчука на руках.Біль родини не передати, Іринка 23 роки.Я не хочу проводити паралелі, смерть на дорозі це один з переліків моєї роботи, і на жаль висновки причин в мене одні і ті самі – мізерні штрафи (в минулому році «водій» мав їх 4, він поки ховається, але ми його знайдемо, знаю точно), людська самовпевненість, які в комплексі забирають в рік близько 3500 тисячі життів...невинних життів!» – йдеться у дописі.

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