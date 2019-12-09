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У Нововолинську привітали Почесних донорів

У Нововолинську привітали Почесних донорів
24-го січня року, у центральній міській лікарні Нововолинська відзначили Почесних донорів України.

Посвідчення «Почесний донор України» вручили сімом нововолинцям: Віктору Чируку, Сергію Кушнеруку, Павлові Касяну, Михайлу Цибень, Ользі Капітулі, Олександру Світящуку, Сергію Кшановському, - повідомляють у відділі з питань інформаційної політики.

За словами завідувача відділенням трансфузіології Володимира Середюка, волонтерський рух донорства крові досить потужний у Нововолинську. За період функціонування служби крові в штаті медсанчастини і центральної міської лікарні зареєстровано 544 Почесні донори, 7 Заслужених донорів України і на 3-х оформлено подання за 100% максимально допустимих кровоздач. Для 14 сімей донорство стало родинною традицією.

Упродовж 2019 року відбулося 825 кровоздач, з них 90 первинних та 785 повторних. Таким чином отримали майже 407 літрів донорської крові.


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Теги: нововолинськ, донор, свято
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