У Нововолинську привітали Почесних донорів





Посвідчення «Почесний донор України» вручили сімом нововолинцям: Віктору Чируку, Сергію Кушнеруку, Павлові Касяну, Михайлу Цибень, Ользі Капітулі, Олександру Світящуку, Сергію Кшановському, -



За словами завідувача відділенням трансфузіології Володимира Середюка, волонтерський рух донорства крові досить потужний у Нововолинську. За період функціонування служби крові в штаті медсанчастини і центральної міської лікарні зареєстровано 544 Почесні донори, 7 Заслужених донорів України і на 3-х оформлено подання за 100% максимально допустимих кровоздач. Для 14 сімей донорство стало родинною традицією.



Упродовж 2019 року відбулося 825 кровоздач, з них 90 первинних та 785 повторних. Таким чином отримали майже 407 літрів донорської крові.





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